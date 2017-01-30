寻找职场第二春：加拿大人的退休新潮流

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在一般人的印象里，向往退休，主要是向往退休生活带来的闲暇：终于可以去南方过冬了，或是终于可以去圆学绘画的梦了。如果到了退休年龄却还在工作，那一定是经济拮据的缘故。但是最近的一份研究报告显示，越来越多的加拿大人退休是为了在另一个职业里重新开始。而且他们中有相当一部分人这样做并不是因为缺钱。

报告的撰写者是加拿大约克大学社会系的苏珊娜.库克。她的研究领域横跨社会学和老年医学。这份即将公开发表的报告题为《改变方向：工作和晚年职业发展》。她在接受CBC采访时说，这是加拿大社会的一种新趋势。它出现的原因之一是人们的寿命比过去长了。一些人把退休当成一个转向第二种，甚至第三种职业的机会。他们希望利用自己过去积累的资历和才干追求新的发展，继续活跃在职场上。

有人是需要工作，有人纯粹是喜欢

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

选择在退休后继续工作，可能是因为喜欢工作，也可能是因为需要工作，例如还有房贷没付完，子女还没有经济独立。据库克观察，这两类人在“银发上班族”中大概各占一半。

在一家温尼伯人力资源公司工作的比尔.麦德说，他现在几乎每天都有50岁以上的顾客。这些人的工作经验在30年以上，想继续工作，但是却不想继续以前的职业。过去几年来，这样的人的数量大大增加了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

61岁的海瑟.里文斯是安省奥克维尔市一家时装公司的导购。在此之前，她在家族制造公司里担任要职。当家族里的大佬决定关闭公司时，她原可以利用多年的管理经验去别的公司找一份类似的工作。但是在经过一段时间的思考后，她发现自己最喜欢的是时装，是帮助女性挑衣服。她因此在年近花甲的时候，从一家中型公司的CEO变成了时装导购。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

里文斯说，就经济能力而言，她其实早就可以退休了，继续工作不是为了钱，是为了自立，为了接受新挑战和做自己喜欢的事的乐趣。她希望工作到65岁以后。

爷爷辈和孙子辈的上班族必须学会相处与合作

加拿大会议局的经济学家佩德罗.安图内斯说，过去十年来，加拿大人的平均退休年龄不断推迟，因为确实有许多人过了法定退休年龄以后还在继续工作。但是这个趋势还是填不上婴儿潮一代退休造成的劳动力市场失衡。

他说，现在每年有将近25万加拿大人退休。如果和新增就业岗位比较一下，你就会发现二者的比例几乎是2比1。也就是说，一个新人进入职场就有两个人退休。安图内斯预计这会成为加拿大经济发展的一个阻力。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

库克说，未来会有更多的人推迟退休或者退休后换一种工作。加拿大的劳动力市场也需要他们。但是，加拿大社会仍然存在年龄歧视。上了年纪的雇员有时在工作场所会因此遇到不愉快的事。库克认为，这是一个加拿大企业和社会需要面对的问题。因为老龄化社会就在眼前，我们没有别的选择。在职场上，爷爷辈和孙子辈必须学会互相尊重和合作。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada