再没有比他更安静的孩子了：邻居如此形容加拿大魁省清真寺枪击案的嫌疑人

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27岁的拉瓦尔大学人类学系大学生亚历山大.比索奈特（Alexandre Bissonnette）是魁北克城清真寺枪击案的主要嫌疑人。他在星期一（1月30日）下午出庭，被指控6项一级谋杀罪名和5项谋杀未遂罪名。

警方已证实昨晚在案发现场被拘留的另外一人只是证人。因此比索奈特成为到目前为止的唯一一个嫌疑人。

星期天晚上19点45分左右，枪手冲进魁北克城的伊斯兰文化中心，向正在祈祷或交谈的人群开枪，打死6人，重伤5人，其中3人生命垂危。另有多人受伤。这起枪击案震惊全国。加拿大总理特鲁多，魁北克省长库亚尔等政界领袖都发表声明哀悼遇难者。

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比索奈特来自魁北克省小城Cape-Rouge，不久前在伊斯兰文化中心附近与人合租了一个公寓。他曾在网上发表右翼观点，是法国极右党派领导人勒庞的支持者。但是一个没有透露姓名的邻居说，“你找不到比他更安静的孩子了，他从来不惹事。”另一个邻居说，他是一个内向的人。

警方搜查了比索奈特父母的房子和他的公寓，但是没有透露比索奈特的动机。六名死者的身份已被证实，他们是：

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Azzeddine Soufiane, 57.

Khaled Belkacemi, 60.

Aboubaker Thabti, 44.

Mamadou Tanou Barry, 42.

Ibrahima Barry, 39.

Abdelkrim Hassane, 41.

（RCI avec Radio-Canada）

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