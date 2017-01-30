魁北克枪击恐袭导致6死8伤

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星期日晚上8点，加拿大魁北克省省会魁北克市Sainte-Foy 区的伊斯兰文化中心发生枪手开枪杀人事件，至少6人死亡、8人受伤，部分伤者伤势严重。

魁北克穆斯林文化中心坐落在Sainte-Foy 区 © Canadian Press

加拿大广播公司报道说，有不愿透露姓名的目击者告诉记者说，两名男子进入伊斯兰文化中心后就向正在做祈祷的人开枪扫射，当时男人在文化中心的一楼祈祷、女性和儿童在二楼。枪手开枪时还呼喊“真主真伟大Allahu akbar!”

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魁北克警方证实，枪杀事件发生在穆斯林人士做祈祷的伊斯兰文化中心内部，死伤者的年龄在35岁到70岁之间；有39人从枪击现场逃出。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 魁北克枪击事件发生后警方加强了警戒巡逻 © Mathieu Belanger/Reuters

有报道说，两名枪手嫌疑人已经被警方拘捕；警方正在调查枪手杀人的动机和目的，目前还没有公布这两名嫌疑人的身份。

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魁北克市总理古亚尔德Philippe Couillard和加拿大联邦总理特鲁多都谴责了这起恐怖袭击事件；并表示穆斯林移民是魁北克民众的一部分，魁北克和加拿大社会不会容忍针对穆斯林的暴行。

魁北克省公共安全部部长已经下令在全省范围内加强对穆斯林清真寺和文化中心的警戒。

RCI with CBC

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