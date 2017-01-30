魁北克穆斯林社团感觉受到威胁

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星期日夜里，魁北克市伊斯兰文化中心Islamic cultural center of Quebec发生的6死18伤的枪杀事件不但让在魁北克市居住的穆斯林民众感到担惊受怕，就是在魁北克省其他地区的穆斯林民众也感到心惊肉跳。

魁北克男子圣路易斯手拿要和平不要战争的标语牌 © Francis Vachon/Canadian Press

加拿大广播公司记者Kate McKenna报道说，在蒙特利尔郊区Dorval的清真寺负责人Megmet Deger说他在听到魁北克市枪手屠杀伊斯兰教徒的消息后彻夜未眠，感到在蒙特利尔的穆斯林民众的生命也受到了威胁。

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Megmet Deger说他的清真寺已经发生过几次窗户被砸的事件，他的汽车也受到过枪击、有人还把仇恨穆斯林的口号贴在他的汽车上。

加拿大穆斯林论坛Canadian Muslim Forum主席Samer Majhoub对发生在魁北克市的屠杀穆斯林民众的事件表示震惊，说这样的恐怖袭击事件发生在加拿大、发生在魁北克让人难以置信。

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魁北克省长古亚尔德把星期日发生在魁北克市Sainte-Foy 区伊斯兰文化中心的枪杀事件称作是对穆斯林民众的屠杀暴行；强调魁北克人把穆斯林居民视作魁北克社会的一部分，会作穆斯林社团的坚强后盾。

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但蒙特利尔郊区Dorval的清真寺负责人Megmet Deger仍然悲观的认为，发生在魁北克市针对穆斯林的屠杀事件也会发生在蒙特利尔；虽然他们已经在自己清真寺的内外安装了6个监视摄像头，但这挡不住那些要制造屠杀事件的人。

RCI with CBC

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