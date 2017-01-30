在加拿大的穆斯林有可能无法进入美国

在加拿大的穆斯林有可能无法进入美国
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特朗普禁穆斯林入境对加拿大人的影响

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 30 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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特朗普落实其竞选诺言、签署了在三个月之内禁止中东地区7个穆斯林人口占多数国家的公民入境美国的总统令，这使得很多人担心他们无法从加拿大进入美国。

特朗普禁令生效、美国边境严查身份

特朗普禁令生效、美国边境严查身份 © Ryan Remiorz/The Canadian Press

特朗普禁令让许多人叫苦

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在特朗普禁令上的国家是伊朗、伊拉克、叙利亚、苏丹、索马里、利比亚和也门。

加拿大广播公司报道说，有这种担心和害怕的包括那些持学生和工作签证在加拿大居住的上述穆斯林国家的公民，包括那些持穆斯林原籍国护照但已经被接收为加拿大移民的人，还包括那些是加拿大公民但属于双国籍的人。

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有的专家甚至指出，加拿大联邦政府新任移民部长胡森Ahmed Hussen的原籍国是索马里，他在少年时以难民的身份来到加拿大，15年前才成为加拿大公民，他也有可能被美国当局拒绝入境。

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特朗普禁令让Khalouha工作的旅行社生意大受影响

特朗普禁令让Khalouha工作的旅行社生意大受影响 © CBC

在加拿大一个面向穆斯林社区的旅行社工作的卡鲁哈女士Atosa Khalouha说，不但她的客户担心被美国当局拒绝入境而现在不敢购买机票前往美国，就是她自己也担心没有人来旅行社购买机票就没有生意、饭碗也就保不住了。

马尼托巴大学的伊朗学生

Elnaz Afsharipour 和丈夫 Ramin Soltanzadeh

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Elnaz Afsharipour 和丈夫 Ramin Soltanzadeh © Jillian Taylor/ CBC

阿芙夏利普尔Elnaz Afsharipour 和丈夫索尔坦扎德 Ramin Soltanzadeh过去四年持学生签证在加拿大马尼托巴大学学习。为了参加在美国召开的一个学术会议，他们星期六临晨4点钟赶到机场后被告知说，他们无法得到前往美国的登机牌，因为他们是伊朗人。

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一位不愿意透露姓名的有加拿大和伊朗双重国籍、现在美国居住并持有美国绿卡的伊朗女性说，他丈夫是美国公民、孩子也出生在美国，她原来想与丈夫和孩子全家一块来加拿大探亲访友，但听说特朗普发布总统令禁止中东地区穆斯林国家的民众入境的消息后，她不敢动身前往加拿大，害怕进了加拿大再想回美国就回不去了；她现在有一种被囚禁的感觉。

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伊朗男子靠时间差进入美国

一位在加拿大温哥华居住有加拿大和伊朗双重国籍身份的男子卡沙尼Ali Kashani ，靠自己的果断和行动快而在星期五下午成功进入了美国。

卡沙尼告诉记者说，他三个月前被美国加利福尼亚州Palo Alto市的风险投资公司Pear聘用，但等到上个星期四晚上才拿到美国的工作签证；他星期五早晨听到美国总统特朗普要在星期五下午发布总统行政命令、禁止中东穆斯林国家公民入境的传言，他急得连与自己的家人告别的时间都没有、赶紧带上简单的行李跳进汽车，直奔加美边境而去，他怕再晚就进不了美国了。

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他的妹妹则不断查看网上的新闻动向。在太平洋时间星期五下午1点45分，卡沙尼抵达美国边境，他前面有三辆车等着进入美国。这时他妹妹告诉他说，特朗普刚刚签署了禁止中东穆斯林国家公民进入美国的总统令。

不过卡沙尼还是靠总统令传达到美国边检局的时间差而进入了美国，开车前往他的目的地旧金山。

弄不好加拿大移民部长胡森想进美国都有问题

弄不好加拿大移民部长胡森想进美国都有问题 © CBC

混淆的声音

到底拥有加拿大和原籍国双重国籍身份的加拿大人是否属于被禁止进入美国的人之列有不同的说法。

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星期六下午，美国国务院发表声明说，拥有双重国籍、但其中一个国籍是中东7个穆斯林国家的人属于被禁止进入美国的人之列。但几个小时之后的星期六晚上，加拿大总理办公室发表声明说，拥有双重国籍但持有加拿大护照的加拿大人不在禁令之列。

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