魁北克枪杀案6名死者深受社团喜爱

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星期日夜里魁北克市伊斯兰文化中心发生的枪杀案中丧生的6位男子是当地穆斯林社团活动的积极参加者；他们的离世不仅让其家属极为悲痛，而且让当地穆斯林社团沉浸在哀伤的气氛中。

加拿大广播公司报道了这六位穆斯林男子的一些情况。

老爹苏费安

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魁北克清真肉食店老板苏费安 © Submitted by Ali Ouldache

苏费安Azzeddine Soufiane是魁北克市Sainte-Foy区一家清真肉食店的老板，来自摩洛哥，今年57岁，属于第一批在魁北克市开店做生意的穆斯林移民。

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苏费安在魁北克市站稳脚跟后，多年来一直热心为来魁北克市的穆斯林新移民提供帮助，让他们能尽快在魁北克市安顿下来。

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苏费安在魁北克市穆斯林居民的眼中不但是个声誉良好的清真肉食店老板、而且是一个乐于助人的善良老爹。

拉瓦尔大学教授贝尔卡西米 © Laval University INAF

教授贝尔卡西米

贝尔卡西米Khaled Belkacemi是魁北克拉瓦尔大学农业科学系的教授，今年60岁，1983年他在阿尔及利亚硕士毕业后选择来加拿大继续深造，他1990年在魁北克Sherbrooke 大学拿到博士学位。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 在魁北克市枪杀案中丧生的六位穆斯林男子 © Sarah Baptist/CBC

贝尔卡西米与拉瓦尔大学农业科学系的一位女教授结婚，养育了三个孩子。

拉瓦尔大学退休教授安图恩Hani Antoun说，贝尔卡西米是位优秀的教授、研究工作出色、受到同事和学生们的喜爱和尊重。

在药店工作的萨布提

萨布提Aboubaker Thabti在药店工作，今年44岁，是两个孩子的父亲。朋友们对他的评价是笑口常开、乐于助人。

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几内亚兄弟

来自几内亚的一对兄弟同在星期日魁北克市的血腥枪杀事件中丧生。42岁的马马杜.塔努.巴里Mamadou Tanou Barry是IT领域的技术人员，有两个不到三岁的幼儿；他的弟弟39岁的艾伯拉罕.巴里 Ibrahima Barry是魁北克省税务局的雇员，有4个孩子。

几内亚政府发表声明说，其驻加拿大的外交官员正在与巴里兄弟在加拿大的家庭成员接触，向他们表达来自家乡几内亚的支持。

程序员哈萨尼

哈萨尼Abdelkrim Hassane来自阿尔及利亚，是为魁北克省政府工作的电脑程序员，今年41岁，有三个10岁以下的女儿。

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在星期一媒体大量报道了魁北克枪杀惨案后，蒙特利尔居民考普曼Romney Copeman在网上开始了为6位死难者募集葬礼费用和为死难者家属募集捐款的活动，结果是他设立的A GoFundMe page 在17个小时之内就募集了8万元捐款。

Romney Copeman表示他将与加拿大伊斯兰救助组织Islamic Relief Canada 合作，以确保这筹集的捐款先转账给注册的慈善组织，然后再直接分配给受害者的家属。

RCI with CBC

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