小女孩为魁北克市的烛光悼念活动添上一个蜡烛
Photo Credit: Paul Chiasson/Canadian Press
加拿大各地悼念魁北克死难者
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加拿大广播公司报道说，在星期日夜里加拿大魁北克省首府魁北克市有枪手在伊斯兰文化中心开枪射杀正在做祈祷的6位穆斯林之后，加拿大全国各地许多城市中星期一晚上举行了悼念集会。
魁北克市
蒙特利尔
渥太华
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多伦多
阿尔伯塔 Lethbridge
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努纳吾特首府Iqaluit
哈利法克斯
RCI with CBC
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