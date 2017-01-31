加拿大各地悼念魁北克死难者

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加拿大广播公司报道说，在星期日夜里加拿大魁北克省首府魁北克市有枪手在伊斯兰文化中心开枪射杀正在做祈祷的6位穆斯林之后，加拿大全国各地许多城市中星期一晚上举行了悼念集会。

魁北克市

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大总理特鲁多夫妇在魁北克参加悼念集会 © Paul Chiasson/Canadian Press

蒙特利尔

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 蒙特利尔民众走上街头表达对穆斯林居民的支持 © Ryan Remiorz/Canadian Press

渥太华

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首都渥太华民众在联邦议会大厦前举行悼念活动 © Justin Tang/Canadian Press

多伦多

多伦多的悼念活动在多伦多大学举行 © Devin Heroux/CBC

阿尔伯塔 Lethbridge

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 阿尔伯塔省Lethbridge居民在市政府前集会悼念 © Sarah Lawrynuik/CBC

努纳吾特首府Iqaluit

因纽特人居民为主的Iqaluit市居民集会悼念 © Sima Sahar Zerehi/Twitter

哈利法克斯

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 哈利法克斯民众在Dalhousie大学举行悼念活动 © Andrew Vaughan/Canadian Press

RCI with CBC

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