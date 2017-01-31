魁北克枪杀案凶嫌被控一级谋杀罪

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星期一晚上，魁北克警方向今年27岁的魁北克枪杀案凶嫌Alexandre Bissonnette提出6项一级谋杀罪指控。

加拿大广播公司记者Melissa Fundira报道说，星期一晚上6点Alexandre Bissonnette短暂出庭面对警方指控；法庭再次开庭的时间被定在2月21日。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 魁北克警方有可能加控恐怖袭击罪指控 © Mathieu Belanger/Reuters

魁北克警方表示，正在对这一案件进行进一步的调查，如果有充分的证据，将对Alexandre Bissonnette提出恐怖袭击指控。

熟悉Alexandre Bissonnette的人说他是个非常安静、内向的年轻人。

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Alexandre Bissonnette除了在laval大学上学之外，还在魁北克血液供应中心Héma-Québec的电话服务中心工作。

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在魁北克枪击事件中受重伤的5人中，有两人需要做更多的手术、3人的伤情已经由危险转为稳定。另外13名轻伤者已经出院。

RCI with CBC

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