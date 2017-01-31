加拿大今年流感的高峰期已过去

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加拿大公共卫生署的新数据表明，加拿大今年流感的高峰期可能已经过去了。

上个星期的最新统计数字显示，有2，667名病人流感呈阳性，而一个星期前的数字还是3，477人。加拿大公共卫生署的官员认为，一月份的第二个星期加拿大流感的情况最糟糕，从那以后，流感患者会逐渐减少。

到目前为止，加拿大各地今年共有15，231名病人被证实为流感病人，其中79人死亡。大部分流感爆发在生活于长期护理中心的老年居民之间。

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尽管流感患者总人数在下降，现在仍有小的疫情爆发区，阿尔伯塔有三个地区，安大略、魁北克、埃德华王子岛和不列颠哥伦比亚各有一个地区。

本月初，人们普遍担心，这将是一个特别糟糕的流感季节。因为有许多人在节日后发病，加拿大各地普遍爆发流感。

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但专家现在表示，今年只是一个普通的流感季节，引起流感爆发主要是H3N2流感病毒，这个病毒亚种尤其引起老年人发病，而且症状严重。但有的专家提醒说，在现在这个阶段还不应该掉以轻心，因为虽然最糟糕的阶段已经过去，还有可能出现流感爆发。

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