Photo Credit: (Associated Press/Canadian Press)

特鲁多的高风险动作围观者众：加美两国领导人即将会晤

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 31 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普可能在本周举行会晤。消息一出，加拿大朝野各界有提建议的，有为他捏一把汗的。因为特朗普的几项行政命令在美国国内引起的争议正在扩大到国外。墨西哥总统一怒之下取消美国之行，英国首相对特朗普的访英邀请已有160万英国人签名反对。在加拿大，刚刚复会的众议院星期二晚上将举行紧急会议，就特朗普的禁止中东七国公民入境的命令对加拿大的影响进行辩论。

CBC的议会事务记者埃文.戴尔（Evan Dyer）说，到目前为止，和特朗普打过交道的外国领导人，多多少少都挂了点儿彩。墨西哥总统培尼亚.涅托算一个。上个星期去美国和特朗普会面的英国首相特蕾莎.梅回国后受到国内各界的严格评估：有些人要看她是否对特朗普表现得过于低声下气。但是如果她公开批评特朗普，强调英美两国之间的差异，以企业界为代表的另一部分人也不会高兴，因为怕搞砸了和美国的生意。

看特鲁多如何走钢丝

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戴尔说，和美国这样一个大国的关系肯定不会简单，但是没有哪一个国家和美国的关系像加美关系这样复杂而涉及到各个领域。加美领导人会晤的具体日期目前还没有定下来。但可以肯定的是，特鲁多和特朗普会晤时说的每一句话，脸上的每一个表情，都会在加拿大国内被细细研究。

资深评论人士克里斯.霍尔（Chris Hall）也说，特鲁多的美国之行是有政治风险的。特鲁多希望和新总统尽快坐下来当面交谈，让他明白加美贸易关系到6千多亿美元的年收入和上千万美国人的工作，加拿大是美国30多个州的第一大贸易伙伴。

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跟一个以“买美国货，雇美国人”为基本原则的人谈双边贸易只是特鲁多的挑战之一。更难沟通的话题还有国家安全和价值观。加拿大政府决定接收4万叙利亚难民，而特朗普刚刚宣布永久禁止叙利亚人进入美国（对其他六个中东国家公民的禁令是120天）。叙利亚裔的加拿大公民或永久居民以后去美国是否会被区别对待呢？

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实际上特鲁多已经开始走钢丝了。戴尔说，他一方面要表明加拿大政府的立场，但另一方面要避免“干涉美国内政”的指责。特朗普星期五宣布对中东七国公民的入境禁令，他星期六在推特上发帖说：“那些逃避迫害、恐怖和战乱的人，无论是何种信仰，加拿大人都将欢迎你们。多元性是我们的力量所在。”这条推文被转推超过42万次，爱玩推特的特朗普不会不知道。

已经有前外交官提醒说，特鲁多这次美国之行每一步都必须小心翼翼。不过霍尔预计，不论他在美国说什么，加拿大国内都会有人骂。

禁止中东七国公民入境的政令在加拿大造成的“余震”

特朗普上个星期五颁布这项行政命令，几天后其“余震”仍然强大。白宫新闻发言人斯派瑟在为这项政令辩护时用上了加拿大魁北克城的清真寺枪击案做例子，说此事证明美国有理由加强入境管制。他的话让很多人感到意外，因为这起枪击案的遇难者是穆斯林，而凶嫌比索奈特是特朗普公开的粉丝。

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《多伦多星报》专栏作者埃贝尔说，这项政令在特鲁多的意料之外，在某种程度上也是一个转折点。仅仅在一个星期前，加拿大政府还对加美关系非常乐观，特鲁多的“在鸡蛋上走路”的谨慎似乎也有效。但是从这几天推特上的反应来看，加拿大政界开始没那么乐观了。

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许多加拿大人也开始对政府“自扫门前雪”的态度提出疑问。有一条被多次转推的推文问到，当年南非实行种族隔离政策的时候，加拿大是否也仅仅满足于“我们这里不这么干”呢？一些政界人士，包括前移民部长肯尼和保守党领袖候选人庄文浩，都比过去更直接地批评特朗普的政策。

总理国家安全顾问丹尼尔.让证实，加拿大政府事先没有得到任何消息，他是从新闻里看到这项政令的细节的。正式的文本直到星期六晚上他才拿到。目前美国官员对加拿大的所有解释和承诺都是口头上的。

(RCI with CBC)

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