特朗普效应产生的 “美国难民”：在加拿大教书三十载的美国教授申请入籍

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出生在美国加利福尼亚州的斯蒂夫.卡尔（Steve Carr）自从1987年在加东纽芬兰省谋得教职后就在加拿大定居下来。他早已是加拿大永久居民，却一直没有入籍。他自称是个“美国爱国者”，无法忍受效忠英国女王的入籍誓词。

但是卡尔现在说自己是“政治难民”。因为他已经改变初衷，交了入籍申请。为了给自己“上个保险”，宣誓效忠女王也忍了。他说，特朗普把美国人分成“我们”和“他们”，前者是他的支持者，所有其他人都属于后一类。他自己作为佛教徒，科学家和思想自由的人，自然也属于后一类。

还有实际的考虑。前几年美国放宽对古巴的旅行限制时，卡尔曾为学术理由去过两次古巴，在自己的美国护照上留下了出入境记录。他担心特朗普的强硬外交政策和出入境规定会让自己今后过美国海关时陷入麻烦，比如说被列入禁飞名单，甚至被拘留。他说，自己的女儿才六岁，他可不想因为旅行风险让她们见不到父亲。

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卡尔目前在纽芬兰省纪念大学（Memorial University）生物系任教。他表示现在先不放弃美国国籍，寄希望于2018年的美国中期选举，他的同胞们能“清醒过来”。

（RCI with CP）

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