加拿大要购买18架超级大黄蜂战斗机

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加拿大政府去年秋天首次宣布购买18架超级大黄蜂战机。现在，特鲁多政府已开始就购买这些战斗机与华盛顿谈判。加拿大的这一措施是为了缓解加拿大空军老迈的CF-18型战机所承受的压力而采取的临时解决方法，按照自由党政府的说法，是为了紧急弥补“能力上的缺陷”。

加拿大广播公司报道说，为了购买这些战机，以及在这些飞机服役期间的维护工作，加拿大纳税人将为此承担50亿到70亿加元的费用。虽然这只不过是一些初步数据，但却得到了美国国会预算信息的证实。

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2019年首批超级大黄蜂交货？

据报道，有关购买这批飞机的谈判要经过将近一年才能最后完成，人们现在关心的是加拿大能否拿到有利于加方的合同。据了解，自由党政府已经发出信号称，第一批超级大黄蜂战机将于2019年交付加拿大皇家空军使用。

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波音公司证实了预计的第一批大黄蜂战机的交货时间。波音公司F-18项目副总裁丹•吉里安表示，该公司目前正在为美国空军和科威特生产战机，为了给加拿大生产大黄蜂战机，他们可能将提高生产量，波音公司现在每个月生产两架超级大黄蜂。

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© CBC / Murray Brewster

超级大黄蜂的价格是怎么定的？

根据美国国防部2015年的预算估计，每架超级大黄蜂的基准价格是8500万加元（6500万美元）。此外，按照不同的用途和要求，每架战机从发动机到雷达和其他电子设备都可以有不同的配置。这大约为每架飞机增加2600万加元的费用（20万美元）。美国政府还要对每架飞机加收大约3.5%的外国军事销售费。

概括而言，单架超级大黄蜂的最后开支在1.15亿到1.23亿加元之间。这样，18架超级大黄蜂的总价格大约在19亿加元和21亿加元之间。

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但加拿大还可以通过谈判获得飞机服役期间的各种支持并考虑购买训练模拟飞行器，这又会增加数十亿加元的费用。

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正是在这些估算的基础上，人们认为，加拿大将要购买的超级大黄蜂总计将耗资50亿到70亿加元。

美国总统特朗普在五角大楼签署行政命令 © Getty Images / Olivier Douliery

特朗普因素

美国总统特朗普的当选又为自由党政府的这一计划增加了预料不到的波澜。

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与波音公司超级大黄蜂战机争夺加拿大大订单的是洛克希德•马丁公司的F-35隐形战机。

特朗普在正式就任美国总统前发推文说，他要求波音公司为可与F-35媲美的F-18超级大黄蜂战机定价，以应付隐性战机不断上涨的价格。

生产F-35的洛克希德•马丁公司上周表示，他们能很快将F-35的价格降到1.11亿加元（0.85美元）。洛克希德•马丁公司还表示，加拿大不用支付外国军事销售费，因为加拿大参与了项目的开发。

加拿大公众不喜欢F-35隐形战机是因为其昂贵的价格，而自由党政府不喜欢它是因为保守政府执政期间拒绝在价格问题上保持透明。

如果在特朗普的努力下，F-35战机的价格与超级大黄蜂相比有了竞争力，那自由党政府购买超级大黄蜂的决定也许会引来一些非议。

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RCI with CBC

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