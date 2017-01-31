加拿大不增加收留难民的数量

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加拿大移民部长阿哈迈德•胡森表示，加拿大将不增加吸收难民的数量。

美国总统特朗普发布行政命令，暂停美国难民计划并禁止七个穆斯林国家的国民进入美国后，新民主党、人权团体和难民律师都建议加拿大吸收更多寻求庇护者。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大人游行抗议美国的难民政策 © CBC

但胡森表示，“我国移民计划在难民方面的配额已达到了历史高位，我们打算保持这一计划。”加拿大2017年的移民计划是吸收4万名难民。

因为美国现在同意允许872名先前已经过筛选、处于过渡阶段的难民以及先前被拒绝的难民入境，胡森表示，这表明情况发展很快，加拿大将密切关注局势并确保向加拿大民众提供信息。

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与此同时，要求举行紧急辩论的新民主党移民问题批评者Jenny Kwan星期二举行新闻发布会，敦促政府取消对私人担保的难民人数和快速难民申请的人数限制，建议采取特别措施。

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