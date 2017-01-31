麦卡伦和迪翁告别加拿大众议院同僚，分别前往中国和欧洲履新

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在两周前的加拿大联邦内阁改组中被换下的前移民部长麦卡伦和前外长迪翁星期二（1月31日）在众议院告别同僚。迪翁表示，他在蒙特利尔大学向他提供的教职和总理特鲁多的建议之间选择了后者，出任加拿大驻欧盟和德国的大使。

麦卡伦在他的告别发言里说，他在获得加拿大驻中国大使的任命后，越想越觉得这个工作适合自己。他对总理特鲁多的信任表示感谢。他说，最后一次在众议院发言让他百感交集。他回顾了十几年议会生涯中的难忘时刻，并承诺将尽力帮助在中国遇到困难的加拿大公民。

他对议员们的临别赠言是：“有能力妥善治理我们的国家，有智慧让它今后变得更好。”

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迪翁1996年进入政坛，担任过政府间事务部长，环境部长和外交部长等职。麦卡伦2000年第一次当选，担任过国防部长，老兵事务部长和移民部长等职。

（RCI with CBC）

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