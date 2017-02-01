帮助加拿大黑人脱困的关键是啥？

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加拿大的黑人民众一直在为争取自己的平等权利而奋斗，但黑人群体收入低的问题是个老大难问题。

比如，魁北克省蒙特利尔市黑人社区的平均收入就比魁北克省人口的平均收入少1万加元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 年轻黑人经社发展会议主席斯塔科Édouard Staco © PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

加拿大法文报纸新闻报的记者Louis-Samuel Perron报道说，一月底在加拿大蒙特利尔大学高等商学院HEC举行了“年轻黑人社会和经济发展会议”， 会议主席斯塔科Édouard Staco认为，要想让黑人社区的年轻人脱贫有两件事不能缺少，一是促进青年创业、二是支持贫困家庭。

为了促进黑人年轻人创业，这次在高等商学院举行会议的与会者决定，在今后6个月中选择有成功创业经验的商界人士一对一的帮助有创业精神的黑人年轻人，用言传身教的办法培养这些年轻人的创业能力。

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二是为黑人创业者基金注入更多的钱、使之达到3百万加元；这样可以使有可行创业方案的黑人年轻人得到创业启动贷款，最高贷款额为25万加元。

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在支持贫困黑人家庭方面，这次在蒙特利尔高等商学院参加会议的与会者建议筹集7百万加元的资金，其中一半来自蒙特利尔黑人社团自筹的捐款，另外一半来自加拿大联邦、魁北克省和蒙特利尔市这三级政府。

RCI with La Press

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