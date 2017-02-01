特朗普上台让许多难民申请者偷渡进入加拿大

特朗普上台让许多难民申请者偷渡进入加拿大
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为啥从美国越境进入马尼托巴的难民猛增

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 1 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大马尼托巴省的冬天是严酷的，是冰天雪地的世界；北极寒流一来零下3040摄氏度的低温也是常见的。

严冬拦不住难民偷渡

但在严酷的冬天里，过去三个月以来从美国偷渡加拿大边境进入马尼托巴省的难民人数却在成倍增加。

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一对吉布提难民夫妇越境后接受CBC记者采访

一对吉布提难民夫妇越境后接受CBC记者采访 © CBC

加拿大广播公司报道了来自非洲国家吉布提的一对夫妇难民申请者在一月底的一天冒着零下12度的寒冷天气从美国明尼苏达州越境进入加拿大马尼托巴省的经历。

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这两位不愿意透露姓名的吉布提难民申请者说，他们对特朗普上台后美国政府会怎么对待他们这样的非洲国家难民很担心，觉得只有前往加拿大才是安全的；他们知道在寒冷的冬天长途跋涉越境进入加拿大是艰难的，不知道他们到底在路上会遇到什么样的危险，他们只能互相依靠、互相鼓励着继续前行。

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这位名叫Yahya的难民跳进红河游泳越境

这位名叫Yahya的难民跳进红河游泳越境 © CBC

三月难民数超一年

马尼托巴省帮助难民和移民的组织“跨宗教移民理事会”的负责人察哈尔Rita Chahal女士说，他们的救援组织在过去三个月中接待过80位要求在加拿大政治避难的难民申请者，仅仅在1月下旬的一个星期一就有10位难民申请者请他们帮助填写难民申请表格；而在以往情况下，他们的组织一年才不过接待50位到60位来自美国的难民申请者，过去从美国来加拿大的难民申请者基本上是在美国当局拒绝了他们的难民申请后才来加拿大尝试运气的。

察哈尔女士说，过去三个月他们的组织接待的这80位难民中绝大多数是步行经过积雪覆盖的农田穿越美加边境抵达加拿大境内的；他们中有的人越境进入马尼托巴省境内后就在附近的Emerson关口申报自己是难民，然后等待难民救助组织开车把他们带到温尼伯市、或者是搭便车前来温尼伯；也有的难民申请者害怕被加拿大边检局遣送回美国，所以他们越过美加边界后并不停留，而是继续向北行走上百公里来到温尼伯市申请难民。

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为啥猛增

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那么，为什么从美国越境偷渡进入加拿大马尼托巴省的难民最近几个月猛增呢？

专家们给出的原因主要是两个。一是特朗普在11月份当选为美国总统，而他在竞选期间和当选总统后都保证要采取措施禁止来自穆斯林国家和墨西哥的非法移民入境，所以许多难民申请者就北上加拿大，想利用加拿大宽松的难民政策在加拿大得到难民身份。

正常情况下难民应该在原籍国向加拿大提出申请

正常情况下难民应该在原籍国向加拿大提出申请 © CBC

第二是，加拿大和美国签署了有关难民的所谓安全第三国协议 Safe Third Country Agreement，即来自美国的难民申请者，由于是已经抵达了美国这样安全的国家，就不能再向加拿大申请难民，而只能在其首先抵达的国家申请难民。这个协定的直接结果是，那些已经在美国的难民申请者无法通过正常的官方渠道向加拿大提出难民申请。

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所以许多在美国的难民申请者就选择了偷渡进入加拿大，因为他们知道，根据加拿大现行的难民法规，加拿大政府有义务让任何已经在加拿大境内的难民申请者有公平的难民听证机会。

察哈尔女士说，特朗普上台不但让偷渡加拿大的难民申请者猛增，而且让不少偷渡者的生命安全受到威胁。比如，圣诞夜就有两位加纳难民申请者在偷渡美加边境后，在步行前往温尼伯时在75号高速公路附近迷失了方向，被人发现时身体已经冻伤、被赶紧送到医院救治。

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