国税局举报热线一年来成效明显

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三年前加拿大国税局设立了举报海外逃税行为的热线，到2016年11月为止，利用该举报热线的举报者提供的书面举报有398份，其中有不少有价值的情报；加拿大国税局已经追缴了超过百万加元的税款，更大的斩获应该还在后面。

加拿大广播公司记者Elizabeth Thompson报道说，到目前为止加拿大国税局已经与20位举报人签署了奖励协议，但奖金还没有发出去；因为根据加拿大国税局的奖励举报者的规定，只有在举报者提供的线报导致海外逃税的欠税款项被追回的情况下才能获得相当于追获税款总额5%到15%的奖励。

不过，根据举报者提供的逃税问题的线索，加拿大国税局对218位加拿大纳税者进行了税务审计，有的审计工作还在进行中。

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自由党联邦政府税务部长Diane Lebouthillier © Justin Tang/Canadian Press

自由党联邦政府税务部长Diane Lebouthillier没有向议会提供海外逃税行为举报热线到底让国税局追回了多少税款的具体情况，只是笼统的说过去几年国税局进行了大量的税务审计工作，其中的293个税务审计导致国税局收回来2.93亿加元的欠税和罚金。

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不过，国税局还没有对上述293位逃税者中的任何人提出刑事起诉。

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