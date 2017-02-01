只为心安：加拿大作家巴克利解释为什么取消在美国的新书签售

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加拿大作家林伍德.巴克利（Linwood Barclay）原定下个月去美国亚利桑那州为自己的新书宣传签售。但是在特朗普颁布禁止中东七国公民入境的政令后，他决定取消这次美国之行，自己掏钱赔偿主办方的经济损失。巴克利出生在美国，4岁时随父母迁居加拿大，拥有加美双国籍。特朗普的政令对他没有丝毫影响。他星期三（2月1日）在《环球邮报》上撰文，解释了自己这样做的原因。

巴克利说，三月份在亚利桑那州几个城市的巡回新书签售活动几个月前就安排好了。前几次去这个州签售都没有时间游览。这一次他计划在活动结束后多留几天，去看看他最喜欢的建筑师弗兰克.洛伊.赖特的代表作和故居。但是上个星期五，特朗普颁布了禁止中东七国公民入境的政令。加美边境在他眼中突然变成了一堵高墙。

他想象自己和获得今年奥斯卡最佳外语片提名的伊朗导演法哈蒂同时出现在边境检查站。当他挥一挥手轻松过关，而后者被挡在门外时，他能对这位以《一次别离》获得金球奖和柏林金熊奖的著名导演说什么呢？

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巴克利以前从来没有取消过答应好的活动。他想了一个周末，和妻子讨论了很久。正当他犹豫不决的时候，魁北克城清真寺枪击案发生了。他说，他明白这两件事没有直接联系，尽管凶嫌是特朗普的支持者。但是，禁止中东七国公民入境这样的决定让枪击案凶嫌这样的人觉得拿到了许可证。在同一个周末，得克萨斯州的一个清真寺也被人放火烧毁。

这件事让他最终下了取消新书签售的决心。他说，活动的组织者都是善良、有思想、热衷于文化和思想交流的好人。他们对他的决定表示出的理解更让他难过。

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他说，他对自己的行为产生的效果不存任何幻想。他在推特上宣布了不去美国的决定后，有一个关注者说：“这是你的选择。不过你不来我们也没什么损失。”

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巴克利觉得这话一点没错。但是他说，他这样做原本就不是为了施加影响，“我只是需要可以直视镜子里的自己。”

巴克利1955年出生于美国康乃狄克州，2007年以罪案小说《无暇道别》成名，作品被译成包括中文在内的30种文字。他原计划去美国签售的新书是三部曲《Promise Falls》的第三部《The Twenty Three》。他和妻子妮萨有两个孩子，一家人住在安大略省奥克维尔市。

前加拿大总督武冰枝同一天也在《环球邮报》上发表文章。1942年香港被日军占领后，武冰枝一家作为难民被加拿大接收。她在文中回忆说，她和父母家人在香港码头上险些上不了船。除了他们一家以外，所有乘那艘船撤离的人都是白人。一个拿着名单查核身份的官员指着他们问：“他们不是白人，怎么会在这里？”由于一家人的名字确实在那份宝贵的名单上，他们得以成行。当时武冰枝三岁，加拿大仍在实施排华法（1923年华人移民法）。她的父亲在香港的英国政府机构中供职，武家因此作为特殊情况被加拿大接收。

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巴克利发表在《环球邮报》上的文章原文

武冰枝发表在《环球邮报》上的文章原文

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