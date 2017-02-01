影片制作人罗勃•斯图尔特在佛罗里达潜水后失踪

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罗勃•斯图尔特是一名影片制作人和保护人士，为他赢得巨大声誉的他2006年的第一部作品《鲨鱼水域》，这部纪录片审视了全球捕杀鲨鱼的情况及其对海洋生态系统的影响。影片在世界各地的电影节上获得了40多项奖项。他的第二部作品就是纪录片《革命》，在全球电影节上获得了19个奖项。

但现在，加拿大广播公司报道说，这位著名的影片制作人和保护人士星期二在佛罗里达海岸边潜水时失踪。

星期三上午，美国海岸警卫队出动了直升机、巡逻艇和一组潜水员搜索37岁的斯图尔特。星期二晚，他在佛罗里达海岸边，位于大西洋和墨西哥湾之间的岛链中潜水时失踪。

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斯图尔特在佛罗里达海岸边潜水是为了准备他的纪录片《鲨鱼水域》的续集——《灭绝》。

神秘失踪

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美国海岸巡逻队的杰里米•韦弗介绍说，斯图尔特失踪时正在Islamorada岛旁的一艘沉船边潜水。他失踪了，但其他三人都安全。

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据介绍，斯图尔特在潜水后重新浮出水面，正当船只调头去接他时，他又沉入水中，从此再也没有露面。

现在还不清楚是什么使斯图尔特再次沉入水中，斯图尔特的姐姐说，斯图尔特刚进行了一次难度很大的潜水，潜入了水下70米的地方，这即使对有经验的潜水员来说也很困难，因此他当时有可能昏过去了，失去了知觉。

位于温哥华的环境问题作者和制片人迈克尔•帕非特认识斯图尔特有一段时间，他说斯图尔特在潜水时经常冒险，因为他有强烈的愿望了解那些动物并把他所知道的传递给大众。帕非特认为，深水潜水可能有危险，但这“并非不寻常”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 斯图尔特在2013年多伦多国际电影节上 © CP

家人当志愿者参与救援

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目前在多伦多的斯图尔特的姐姐表示，他们的父母和她丈夫现在都在佛罗里达，并与搜寻小组随时保持联系。他说，如果有更多水面搜寻人员会更好。

斯图尔特的姐姐强调说，斯图尔特热爱环境，深爱海洋、野生动物、我们的地球和人民，他努力使我们的世界变成一个更美好的地方。从他的经历中我们可以很明显的看出这一点。

认识斯图尔特有十多年的达斯汀•提图斯也称赞了他对环境保护的热情。他说，斯图尔特的作品在世界各地引起反响。他的失踪使整个保护界都心神不宁，大家都很担心。

斯图尔特从小喜欢生物

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罗勃•斯图尔特生长于多伦多，长大后在位于安大略省的西安大略大学学习生物学。他还被中学母校，位于多伦多的新月学校（Crescent School）称为“杰出校友”，他经常回母校讲述保护海洋生物的工作。这所学校发表声明说，“我们心系罗勃的家人，我们都希望他能安全归来”；“我们期待他回来，因为世界需要他”。

RCI with CBC

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