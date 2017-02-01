卡尔加里房地产销售一月份上升24%

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卡尔加里的房地产市场出来了活跃的迹象。根据卡尔加里房地产委员会星期三发布的数据，今年一月，卡尔加里市一共售出947个住房单元，比去年同期增加了24%。

947个住房单元这一数字仍远低于10年平均数。卡尔加里房地产委员会警告说，“尽管房地产市场的情况继续有利于买房者，向平衡状态的过渡有助于减缓房价下行的压力。”

“过去一年来情况有所改善，但人们需要记得，去年的市场是历史上最虚弱的。尽管市场更为活跃，但住房市场的过渡将是一个缓慢的过程。”

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独立房屋市场情况最好，一月份共售出584处，而去年同期为466处。

全市房地产的基准价格为43.7万加元，比上月下降0.16%，比去年下降2.82%。

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