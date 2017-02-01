放弃竞选承诺：特鲁多政府决定不再进行选举改革

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加拿大自由党政府改变初衷，不再进行选举制度改革。一封由总理特鲁多签署的、给新任民主机构部长卡丽娜.古德的委任信星期三（2月1日）被披露。信中说，她的权责不再包括改变选举制度。

自由党放弃选举改革的理由是加拿大民众对此不感兴趣，对新的选举制度没有明确的选择，更没有一致的意见。

反对党不接受这个说法。星期三下午的众议院辩论格外激烈。新民主党领袖穆凯尔说，竞选时靠这个承诺拉票，当选后不认账，“这叫严重的政治骗局”。绿党领袖伊丽莎白.梅说，特鲁多尤其辜负了年轻选民的期望。

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CBC议会事务记者戴尔说，反对党议员不仅失望，而且觉得被利用了。他们为选举改革付出了很多劳动，搭上了一个夏天。而自由党敢这样干脆放弃竞选承诺，是因为判断选民不会太在意。这个判断是否正确，到2019年大选时我们就会知道了。

（RCI with CBC）

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