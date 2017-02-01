加拿大就业保险服务应更以人为本

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根据一份新报告，发放就业保险的政府机构或许没有注意到加拿大公民是他们所提供服务的中心。就业保险服务应更以人为本。

就业保险服务质量审查报告对加拿大服务部如何为就业保险申请者提供服务进行了调查。这项研究是由三名自由党议员牵头进行的。他们跑遍了加拿大所有省份和地区，研究如何改进就业保险服务。

报告认为，加拿大服务部原本是设计为一个注重服务的组织，以加拿大人为中心提供最好的服务，但这个机构现在给人的印象是忘掉了它的核心原则。

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报告发现，尽管78%的受访者对服务质量满意，但只有30%给电话中心去电，要求和该机构工作人员通话者最终如愿以偿。和工作人员通上话的，有82%的人对服务感到满意，但人们普遍对推迟和等待感到沮丧。

受访者还反映，该机构工作人员正成为“通才”，而不是某个计划的“专才”。

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报告建议实施有效的公民反馈策略，以更好地认识到公民的需求和优先事项。

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