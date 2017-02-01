对与错：关于伊斯兰的几个小知识

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星期天（1月29日）加拿大魁北克市发生造成6人死亡的清真寺枪击案后，加拿大的穆斯林社区引起全国关注。RCI法语部的Khady Beye整理出几条最容易发生误解的关于伊斯兰教和阿拉伯人的小知识：

阿拉伯人=穆斯林？错

根据2011年的统计数据，在加拿大的阿拉伯裔移民中，穆斯林占55%。余下的阿拉伯人大多属于天主教和新教的各种教派，例如希腊东正教和科普特正教。也有犹太教徒和不属于任何宗教的人，不过比例很小。

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伊斯兰教在七世纪刚兴起时，大部分信徒确实是阿拉伯人。但是今天在全世界的穆斯林中，阿拉伯人仅占四分之一。最明显的例子是印尼。该国的穆斯林人数全世界第一，但印尼人不是阿拉伯人。

吉哈德=恐怖主义? 错

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“吉哈德”的字面意思是“竭力斗争”，普遍被译为“圣战”。在伊斯兰教义中，圣战有大小之分。“大圣战”指的是信徒为追求精神上的完善而进行的自我努力。“小圣战”指的是战斗。

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加拿大被穆斯林占领了？错

根据加拿大统计局2011年的调查，加拿大有一百多万穆斯林，占总人口的3.2%。

所有的恐怖分子都是穆斯林？错

根据欧盟和欧洲警署（Europol）的一份报告，2015年发生在欧盟国家境内的、查明责任者的104起恐怖袭击（包括未遂）中，激进伊斯兰团体制造了17起，分离主义团体制造了65起，极左团体13起，极右团体制造了9起。另有107起（包括未遂）责任者不明。

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魁北克市清真寺枪击案的凶嫌比索奈特持极右立场，信奉白人至上，反对女权主义，欣赏法国极右政党领袖勒庞。

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相关链接：谁是阿拉伯裔加拿大人？

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