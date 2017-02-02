每年的超级碗美国橄榄球决赛都吸引大量美加观众

每年的超级碗美国橄榄球决赛都吸引大量美加观众
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从超级碗看美国文化在加拿大的吸引力

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 2 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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一年一度的美国橄榄球决赛也就是所谓的超级碗这个星期日将隆重上演，这是美国和加拿大电视业收视率最高的日子、也是广告费收入最丰厚的日子。

星期日超级碗比赛的现场准备工作正在积极进行

星期日超级碗比赛的现场准备工作正在积极进行 © Charlie Riedel/Associated Press

超级碗广告吸睛

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虽然许多电视观众讨厌广告，但超级碗的广告却是个例外。超级碗的电视广告历来有创意新奇、明星出镜和制作不惜成本的声誉，以至于成了不但不让电视观众讨厌、反而成了众人期待的吸睛热门货。

2016年超级碗期间播放的亚马逊广告星光闪耀

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2016年超级碗期间播放的亚马逊广告星光闪耀 © Amazon/Associated Press

但加拿大电视观众多年来却抱怨说，他们看得了超级碗比赛、却看不到超级碗广告，因为美国的超级碗广告被加拿大电视台播放的本地广告替代了。

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不过今年会不同，因为负责监管加拿大广播电视领域的加拿大广播电视和电讯委员会CRTC宣布，今年转播美国超级碗橄榄球决赛的加拿大CTV电视台虽然可以继续用本地广告替代超级碗电视广告，但不能用加拿大广告替换福克斯电视台转播美国橄榄球决赛时播放的超级碗广告。

今年搞一国两制

换句话说，CRTC要给订购有线电视或者卫星电视服务的加拿大电视观众以选择权。

加拿大广播公司记者 Matthew Black报道说，加拿大广播电视和电讯委员会其实是加拿大观众看不到美国超级碗电视广告的始作俑者；因为正是CRTC45年前开始实行的政策不让加拿大电视观众观看美国橄榄球决赛中的超级碗电视广告。

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虽然加拿大电视观众会高兴他们终于能够从加拿大有线电视或卫星电视服务商提供的福克斯电视台转播超级碗的电视节目中看到原汁原味的美国超级碗电视广告，但一些专家、学者和经济界人士却警告说，加拿大广播电视和电讯委员会这一开禁超级碗电视广告的决定会带来很大的风险，可能会改变加拿大人看电视节目的习惯和加拿大电视台运作的模式。

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2015年超级碗期间百威啤酒的温馨广告

2015年超级碗期间百威啤酒的温馨广告 © Budweiser/YouTube

CRTC与时俱进

加拿大渥太华大学教授吉斯特Michael Geist认为，加拿大广播电视和电讯委员会在数字技术时代其实是别无选择，只能是与时俱进的停止用加拿大本地广告取代美国电视节目中原汁原味广告的政策；因为不这样做观众就会干脆不看加拿大有线电视和卫星电视服务商提供的电视节目而是用其他方式直接观赏美国电视节目。

加拿大电视台当然不愿意拱手让出转播超级碗比赛时播放加拿大广告会带来的至少2亿加元的广告收入和大量的电视观众。比如，2016年的超级碗转播就为CTV电视台带来了737万加拿大电视观众。

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风险

CTV电视台的母公司贝尔公司这个星期宣布新一轮裁员行动，裁员的理由之一是加拿大广播电视和电讯委员会做出的不让用加拿大广告代替超级碗比赛中美国福克斯电视台广告的规定让公司收入大减。

加拿大广告商也担心CRTC做出的超级碗期间不许用加拿大广告替代美国台电视广告的决定会让他们在每年电视观众最多的一天失去做广告的机会，因为没有几个加拿大公司付得起5百万美金一条30秒钟广告的天价广告费。而且这一次CRTC瞄准的是超级碗，接下去可能是金球奖、格莱美、奥斯卡、等等。

CTV已经与加拿大广播电视和电讯委员会打了一年的官司，要求CRTC停止推行其禁止在超级碗比赛期间用加拿大广告替代美国福克斯电视节目广告的决定。去年10月份加拿大联邦上诉法院准许CTV把官司打到上诉法院，但上诉法院最早只能在2月7日才能开庭听取这一上诉案，可那已经是超级碗结束两天后的事情了。

加拿大渥太华大学教授吉斯特认为，如果加拿大广播电视和电讯委员会继续并推广执行其禁止加拿大电视台用加拿大广告替换美国电视节目中原有的美国广告的政策，则现在加拿大电视台一窝蜂的购买美国电视节目、让加拿大电视台成为美国电视网事实上的附属电视台的情况就会出现明显的改变；因为CRTC的新政策将让加拿大电视台失去在美国电视节目中插播加拿大广告的收入，换句话说是让加拿大电视台无法靠现有的模式继续经营下去。

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