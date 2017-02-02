卡城女警受不了歧视和骚扰公开辞职

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加拿大皇家骑警和一些大城市警队存在的女性警员受欺负、受性骚扰的问题近年来多次被媒体报道；最新的事件是阿尔伯塔省卡尔加里市又有一位女警官不但控诉受到欺负和性骚扰、而且选择在媒体的镜头下公开宣布辞职。

卡城女警官马格努斯含泪宣布辞职 © Dave Gilson/CBC

加拿大广播公司报道说，卡尔加里警队女警官马格努斯Jen Magnus星期二晚上在卡尔加里市警务委员会会议上强忍眼泪宣布了她辞职的决定。她说不是她想辞去警官职务，而是卡尔加里警队存在的对女性警员的凌霸和骚扰让她无法继续干下去。

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卡尔加里市警队负责人Roger Chaffin说他希望已经有14年在警队服务资历的马格努斯不要辞职，希望她先冷静一下再做出最后决定。

马格努斯与另一位女警官在2013年对警队中存在的欺负和骚扰女性的普遍性问题提出了正式抱怨，虽然卡城警方管理层进行了正式调查，调查报告也承认卡城警队存在的对女性警员的歧视和骚扰已经成了根深蒂固的问题，但这个调查报告却被警方高层扣住不公开。马格努斯对此感到非常失望。

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