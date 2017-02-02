要享N世同堂之福造人要早

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四世同堂已经算有福，五世同堂是很大的福气，六世同堂则是罕有的福气。

加拿大广播公司记者MacKenzie Scrimshaw报道说，居住在加拿大爱德华王子岛省的92岁老人Tish Lidstone 里德斯通女士上个星期六刚刚得了一个重、重、重孙子，取名叫Kartar；换句话说，她是六世同堂的祖、祖、祖、祖母了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 17年前在襁褓中的男孩如今也当爹了 © Submitted by Janice Annand

里德斯通女士说，这真要感谢上帝让她活着见到她下面的第五代人。

给她添了重、重、重孙子的是她的重、重孙子Morgan Wallace。

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Morgan Wallace的妈妈Sherri-Lynn Wallace今年33岁，她已经成了祖母。

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里德斯通女士的一家六代人都住在爱德华王子岛省，而且住得还挺近，互相不超过15分钟的车程。

加拿大只有两个六世同堂的家庭，另一个在阿尔伯塔省。

RCI with CBC

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