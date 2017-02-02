数学天才的汉语之路：看加拿大人安德烈的汉语水平 （视频）

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2月1日，在中国进入鸡年之际，加拿大广播公司法语网 Radio Canada 采访了加拿大的又一位汉语天才 – 安德烈（Andrei Zlotchevski）。

安德烈（Andrei Zlotchevski）是蒙特利尔市的居民，2016年8月，在中国第15届“汉语桥”世界大学生中文比赛上，他从来自108个国家的接近150位汉语高手中脱颖而出，赢得总冠军。

与众不同的是，安德烈其实很小在数学上就显现出天赋，他11岁获得国际数学比赛的冠军，18岁之前已经3次获得加拿大数学比赛的冠军，是蒙特利尔麦吉尔大学数学系的学生。

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在接受加拿大广播公司采访时，安德烈表示，在 16岁生日那天，他决定开始学习汉语，至今已经花了5年时间，能获得“汉语桥”总冠军，对他来说是很大的一个成就。

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安德烈还说，之所以选择汉语，是因为在高中时受到了一位历史教师的启发和鼓励，这位老师当时告诉他，中文是21世纪的语言。

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（RCI with Radio Canada）

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