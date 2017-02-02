加拿大考虑加强对乌克兰的军事支持

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国防部长哈尔吉特·萨詹表示，联邦政府对乌克兰新爆发的战斗感到关切，并正在寻找方法“提高”加拿大对乌克兰的军事支持。萨詹说，虽然他到现在还没有想出切实的好办法，但加拿大仍致力于乌克兰。这一点毫无疑问。

过去几天来，乌克兰政府军和俄罗斯支持的叛军在乌克兰东部交火，造成至少19人死亡，数十人受伤。

暴力活动的加剧危及停火。在三年的内战中，尽管双方一再破坏停火，但停火仍被认为是和平的最佳机会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

而且，现在特朗普总统上台后，美国在该地区的意图也不明显。因为特朗普有关于修补与俄罗斯关系的言论，大家都不清楚特朗普政府将对乌克兰持什么态度。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大总理特鲁多2016年访问乌克兰无名烈士陵园 © CP / Adrian Wyld

2016年夏天，加拿大一开始在乌克兰部署大约200名士兵，在俄罗斯吞并克里米亚后帮助训练政府军，并开始支持乌克兰顿巴斯地区的分裂分子部队。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个训练团至今为2600名乌克兰士兵提供了基本士兵训练。总理特鲁多去年7月还对这支部队进行了视察。

但这个训练团的期限是今年三月底，尽管有乌克兰政府的呼吁，但自由党政府尚未表明是否会延长任务期限。

我们必须作出决定

“当我们派遣军队时，我们总是说，我们要确保他们造成有意义的影响”，萨詹说，“我们对乌克兰造成了有意义的影响”。萨詹的这一言论是在英国决定延长其训练任务的期限后作出的，被认为强烈表明加拿大将维持并有可能增加在乌克兰的军事人员。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

保守党批评人士James Bezan说，他希望自由党政府不仅为训练任务延期，而且以其他方式扩大军事支持，包括为乌克兰提供军事装备和卫星影像。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“在某个时间，我们必须作出决定，认为乌克兰需要我们的帮助。”

乌克兰军队接济灾民 © AP / Evgeniy Maloletka

力量分散得太开？

加拿大的乌克兰社区非常大，也非常有影响。他们清楚表明，希望加拿大政府继续为东欧国家提供军事援助。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

但加拿大军队对此也感到不安，一些人发牢骚说，加拿大准备派遣军队去拉脱维亚和非洲的同时，还支持伊拉克任务，这样加拿大的军事力量就太分散了。

萨詹表示，他相信加拿大军队没有铺得太开。

还有人担心乌克兰军队，尤其是军队高层的腐败，但萨詹说，加拿大将继续与乌克兰当局合作，以确保问题得到解决。

“我们必须确定，我们得到了民众的信任。”

萨詹没有说何时作出是否扩大乌克兰任务的决定，但有关人员表示，军方已作出了几个备选方案，并将于近期提交加拿大议会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

而乌克兰驻加拿大大使Andriy Shevchenko,上个月在一次采访中表达了对于事情拖得太长而感到的沮丧之情。

“那些人正坐在克里姆林宫计划其他可怕的活动，他们越早认识到西方和加拿大对今后的合作是认真的越好。”

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada