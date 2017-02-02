加拿大“肛门藏金案”判决：案犯被判两年半徒刑和19万加元罚款（视频)

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前加拿大皇家造币厂雇员莱斯顿.劳伦斯因盗窃和破坏信任等罪名被判2年半有期徒刑，同时他必须在三年内缴纳19万加元的罚款，否则刑期将再加两年半。这个判决基本上采纳了检控方的建议。

劳伦斯今年35岁，曾是加拿大皇家造币厂的工人，工作是检测黄金的纯度。

视频：劳伦斯在工作中：

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在2014年12月到次年3月期间，劳伦斯利用工作之便偷出22个小金球，其重量从192克到264克不等。他的工作场所有摄像监控，下班时需要经过安检。但是他利用更衣室没有摄像头的漏洞，把金球塞进直肠带出。他被捕以前已经卖掉17个金球，获利13万加元。

他多次触发金属探测器。但是由于进一步搜身没有发现异常，保安每次都放他过关。他最后落网是在存款时引起了银行的怀疑。

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视频：劳伦斯下班时触发金属探测器：

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检控方建议判处劳伦斯三年有期徒刑和19万加元的罚款，他的辩护律师建议18个月有期徒刑或者13万加元的罚款。

（Radio-Canada with CBC）

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