魁北克城枪击案后续：网络仇恨言论增加，一网民被逮捕

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蒙特利尔西郊的45岁居民安东尼奥.帕杜拉本星期二（1月31日）夜里被拘留，次日被指控煽动仇恨和威胁他人的罪名。与此同时，一个名叫萨曼塔.贝莱的魁北克年轻女性可能面临来自雇主的处分。他们两人都是在魁北克城清真寺枪击案后在网上发表过激言论。

他们说了些什么？

星期二下午，帕杜拉在推特上连续发贴，评论枪击案。他一开始似乎是对枪手持谴责态度，说“一个白种蠢货杀死6个无辜穆斯林……”，但是如同时下大部分网上辩论一样，他的火气越来越大，开始骂对方脑残，然后建议对方“去把所有到达机场的难民杀光”，还威胁要杀掉另一个和他辩论的网民。

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虽然他用的是网名，但警察还是很快就找上他家门。他对自己因网上言论被拘留觉得难以置信。煽动仇恨的罪名如果被裁定，最高可判两年有期徒刑，威胁他人的罪名最高可判5年。

家住魁北克省Montérégie地区的萨曼塔.贝莱在听说魁北克城清真寺发生枪击案后在Facebook上高兴地祝贺枪手，并说她对丧生者才有那么几个感到失望。她在当地的社会医疗服务中心工作。该中心在得知她的言论后，表示将进行内部调查，并可能做出处分甚至辞退她的决定。

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另外还有一个三河市男子的言论被网民举报。他在枪击案后给魁北克省穆斯林协会的Facebook主页发信息，表达自己的欣喜。他在自我介绍里填写的工作地点是一家魁省钢构架公司。但是该公司负责人在《新闻报》记者Isabelle Ducas打电话询问时，说此人自2008年起就不是公司员工了。

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从魁北克城清真寺枪击案发生到今天（2月2日），魁北克省警方收到了170多次关于网络仇恨言论的报告。

人权律师的建议：不要在网上说过激的话

蒙特利尔人权律师朱利尤斯.格雷在接受CBC记者采访时说，同样的话，对一个人说出口和放到网上产生的效果是不一样的。他建议大家在网上发言要温和，但同时也对帕杜拉被起诉提出疑问。

格雷认为帕杜拉至少在一开始的时候似乎不是在煽动对穆斯林的仇恨。他的言论确实粗鲁暴力，但是在实际生活中，我们仍然可以说“你要是迟到了我就杀了你”这样的话，没有人会把这话当真。

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格雷说，帕杜拉的例子提醒网民，在网上使用激烈的或笨拙的言辞可能会给你带来麻烦。

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魁省警方发言人拉普安特也说，有些人因为对着键盘或是手机，语气和用词就格外激烈，但是他们的言论一旦放上网，其效果可能会被放大，让他们陷入麻烦。

他表示警方不会对所有被举报的网络言论提出起诉。

（RCI with CBC and La Presse）

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