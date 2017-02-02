呼吁宽容：特鲁多等加拿大三级政府领导人出席清真寺枪击案受害者的葬礼

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三名魁北克城清真寺枪击案遇难者的葬礼星期四（2月2日）下午在蒙特利尔市的莫里斯.里夏尔体育场举行。另外三名遇难者的葬礼将于星期五在魁北克城举行。

加拿大总理特鲁多，魁北克省长库亚尔，魁北克城市长拉博姆，蒙特利尔市长科戴尔和几位穆斯林社团领袖先后发表简短的致辞。

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今天被安葬的是44岁的突尼斯裔药剂师塔布提，60岁的阿尔及利亚裔教授贝勒卡斯米和41岁的阿尔及利亚裔程序分析员哈萨那。其中塔布提和哈萨那各有三个孩子，贝勒卡斯米有两个孩子。

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特鲁多等人的讲话时时引起掌声，但是总的来说场内气氛哀伤，许多人默默流泪。这起枪击案一共造成17个孤儿，其中几人自己也受了伤。加拿大穆斯林联合会主席Aziza Blili在致辞中说，那么多加拿大人表达的哀悼给了他们安慰，希望坏事能导致好的结果，带来真正的改变。

（RCI with CBC ）

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