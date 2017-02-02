温哥华一月房屋销售比去年同期大幅减少

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上个月，大温哥华地区房屋销售量比去年同期下降了将近40%，独立房屋的跌幅最大。

大温哥华房地产委员会表示，排屋和共管房市场比独立房市场更活跃。

今年一月，大温哥华地区销售了1500处住宅地产，而去年同期是2500处。

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尽管去年一月，大温房地产销售几乎打破纪录，但2017年，房屋买卖双方似乎都更不愿意参与。

去年12月份的房屋销售量也比前年下降11%。

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一月份，独立房屋的基准价格为大约150万加元， 在过去6个月来下降了6.6%。大温哥华房地产委员会说，排屋和共管房的价格保持稳定。

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去年8月，不列颠哥伦比亚省政府对温哥华地区的外国购房者收取15%的税。但分析人士表示，即使在不加收这15%的税之前，大温房地产已呈现软化的趋势。

上个月，该省政府的数据显示，引入15%的外国人购房税后，大温房地产交易直线下滑。

RCI with CBC

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