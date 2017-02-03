中雪比大雪还易引发心脏病

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医学和健康专家常告诫上年纪的人在冬天要特别小心，因为冬天的寒冷和下雪天气会诱发心脏病，特别是身体不好的人在冬天铲雪时一定要量力而行。

加拿大广播公司报道说，医学研究人员最新的研究显示，下大雪的天气其实没有中雪天气引发的心脏病多。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 冰雪环境会导致摔倒、骨折等问题 © Steven Senne/Associated Press

医学研究人员根据美国冬天多雪的波士顿地区的医院在2010年到2015年冬天收治的心血管病患者的资料进行的分析显示，在降雪量5到10厘米的中雪天气的日子里，波士顿医院收治的心血管病发作的病人数量要高于在大雪天气收治的心血管病发作的患者数量。

该研究报告的主笔、哈佛大学教授Francesca Dominici对此的解释是，当气温寒冷和下大雪的恶劣天气来临时，许多身体不好的老年人干脆避免外出到户外活动，所以恶劣的天气不会提高他们的心血管病发病率。

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虽然这一研究结果对Francesca Dominici教授领导的研究课题组来说很有些出人意料，但对于那些在医院急诊室工作的第一线医生来说这个结果并不奇怪；因为在冬天恶劣天气来临时，政府有关当局会要求市民避免开车出行，这极大的减少了开车外出的人的数量、甚至来医院看病的人数都大大减少。

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