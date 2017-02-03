有小肚子也没事，多伦多健身教练展示真实自己

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健身教练在社交媒体上展示自己鼓鼓的小肚子？听起来好像是在自损形象，不过， Jenna Doak 却不这样认为。

28岁的 Jenna Doak 在多伦多当私人健身教练已经有10年之久，上个星期，她在Facebook发布上了自己不那么“美观”的照片，照片上自己的圆肚子暴露无遗。

她写道，“这就是我的身体，我发布这张照片并不容易，… 现在这张照片网上全能看到，我并不感到那么舒服。照片没有修版，也没与找适合 Instagram 的角度。但是， 这个身体可以举重400磅！ 这个身体可以做100个俯卧撑！ 这个身体可以一天走上20公里+， 这个身体可以向客户展示数千种不同的锻炼姿势”。

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她在接受 CBC 的电话采访中说，这样做的目的是想让大家意识到，接受自己的身体，保持健康，对自己的外形不必过分苛求。

她说， “如果你的大腿粗一点，没多大关系，如果你有了双下巴，也没多大关系”。

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社交媒体新趋势

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加拿大广播公司报道说，Jenna Doak 并不是唯一一个这样做的健身教练，现在兴起了一种新的风潮，有越来越多的健身专家们开始在社交媒体上张贴出更为真实的自己。

去年，一个网名为 Foodie Girl Fitness 的健身教练在 Facebook 上贴出自己的两张对比照，一张站着，显示出结实的腹肌，一张坐着，则显示出腹部的赘肉，这张帖已经被分享了超过10万次。

去年夏季，英国的健身博客作者 Tiffany Brien 也在Facebook发布两张对比照，成为多家媒体关注的焦点。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Tiffany Brien © Tiffany Brien

Tiffany Brien 写道：我没怀胎6个月，肚子里的“宝宝”都是食品，我只想跟大家分享我糟糕的时候，让你看看没有人是“完美”的。

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接受自己的身体

多伦多的饮食失调专家 Marbella Carlos 说，新出现的趋势是网上文化的一个巨大转变。

她说，通常我们在网上看到的都是经过了修版处理、过滤，或是女孩子们画着重妆的照片，促使人们去过度地追求“美”，加拿大有60万到100万人有饮食失调问题。

她为健身教练们现在敢于贴出真实的照片拍手叫好。

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她说，非常好，人们应该对自己的身体更诚实，不要过度追求外表，我们是人，应该接受自己身体不完美、有缺陷的事实。

多伦多健身教练 Jenna Doak 最后说，我希望人们在健身房里锻炼的时候，更看重自己能举起多少磅，能跑上多少公里，而不是只把注意力集中在身体的某个部位。

（RCI with Makda Ghebreslassie/CBC）

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