加拿大班夫公园忙着准备迎接中国年轻游客

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星期四 （2月2日），加拿大班夫国家公园 （Banff ）举办以接待中国游客为主题的研讨会，探讨如何迎接来自中国的游客，尤其是千禧一代年轻游客。

在研讨会上，专长于接待游客培训的 Daniel Crain 说，在来自中国的游客中，千禧一代年轻人的数量越来越多，这个群体将超过其他年龄组，旅游业需要根据这代人的特征而做好接待准备。

来阿省中国游客将增50%

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加拿大广播公司报道说，为了更好地接待中国游客，阿尔伯塔省旅游局（Tourism Alberta ）正在全省举办以此为主题的研讨会，在班夫之前，埃德蒙顿和卡尔加里已经组织了此类会议，有数百名酒店和餐馆的工作人员参加。

据阿省旅游局估计，今年将有约 9 万名中国游客来访阿省，比几年前增加约 50%。

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年轻游客更喜欢户外活动

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游客接待培训教练 Daniel Crain 说，千禧一代人与他们的父辈完全不同，这些年轻人更喜欢租车出行，而不是集体坐大巴旅游，他们更注重旅游的体验，而且可能更愿意从事户外运动，比如滑雪。

他说，北京将主办 2022 年冬奥会，已经有许多中国年轻人来加拿大学习滑雪技巧，希望成为中国的滑雪教练。

据统计，中国游客在班夫地区的平均住宿时间为 6 到 9 个晚上。

（RCI with CBC）

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