为啥猪牛收购价猛跌而超市肉价仅微降

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大肉牛和生猪的收购价格在经过几年的好年景之后近一、两年时间明显下跌，但消费者在超级市场的生肉柜台或者是在独立肉店购买牛肉和猪肉时却并没有感到肉价有明显的下降。

加拿大广播公司记者Kyle Bakx报道说，加拿大消费者都还记得几年前牛肉和猪肉价格跳升的情况。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 过去几年超市肉价高得让加拿大消费者肉疼 © Jim Cole/Canadian Press

2014年加拿大超市牛肉的价格猛升了13.6%，2015年又猛升了15.1%，2016年超市牛肉零售价格稍稍下降了1.1%。在猪肉方面，2014年加拿大超市猪肉的价格猛升了12.7%，2015年又升了5.3%，2016年超市猪肉零售价格稍稍下降了1.6%。

现在加拿大肉牛和生猪的收购价格是最近几年最低的。比如，在阿尔伯塔省的肉牛和生猪收购市场上，现在肉牛的收购价是三年来最低的，而生猪的收购价格则是7年来最低的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 阿尔伯塔省肉牛农场主John Buckley © CBC

阿尔伯塔省Cochrane地区的肉牛农场主John Buckley说，2015年肉牛的收购价曾经高达每100重量单位2百加元，而2016年11月份却下降到每100重量单位只有127加元的水平。

John Buckley说，作为肉牛农场主他当然希望回到2014年和2015年那肉牛价格高企的日子，但好花不常开、好景不常在，牛肉价格不会永远居高不下；现在的肉价水平还能让他们这样的肉牛农场主赚钱，只不过赚得少点就是了。

加拿大ATB financial经济分析师Rob Roach © CBC

加拿大ATB financial的经济分析师洛奇Rob Roach指出，肉牛收购价下降虽然最终会导致超市牛肉价格的降低，但二者并不是一比一的关系。比如，最近肉牛的收购价格下跌了20%，但加拿大超市的牛肉零售价格才刚刚开始下调，而且下调的幅度只有大约5%左右。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

洛奇认为，之所以会有这样的价格传导的迟滞现象，是因为从肉牛收购上来到送进屠宰场、到屠宰切割、到运输、可能还有进口或出口，最后到超市和肉店按照不同部位切割或绞馅零售给消费者，这里面有很多程序和环节，所以价格的传导过程是缓慢的；但只要肉牛和生猪的收购价格持续下降或者是持续低迷，消费者终会看到猪肉、牛肉的零售价格有明显的下降。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

洛奇指出，除了消费者在肉牛和生猪收购价格下跌的初期不会明显受益之外，养猪农场主和养牛农场主们、还有专门饲养小牛犊和猪仔的农场主们也会由于肉牛和生猪收购价格的下跌而利润减少。

畜牧业市场分析家们认为，加拿大养猪农场的生猪存栏数2017年会继续增加5%。供给的增加一般意味着猪肉价格会有进一步下降的压力。

在鸡肉价格方面，近年来加拿大市场肉鸡的收购价和鸡肉的零售价基本上平稳。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada