人权法庭裁决药用大麻应该报销

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加拿大新闻社记者 Keith Doucette报道说，新斯科舍省居民Gordon Skinner由于工伤事故而留下长期性疼痛的毛病，他需要靠吸食大麻来镇痛，他的医生也给他开了用大麻镇痛的处方；但他的医疗健康保险项目Canadian Elevator Industry Welfare Trust Plan 却拒绝报销他购买大麻的费用。

Gordon Skinner认为这是歧视行为，并把官司打到了新斯科舍省的人权委员会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Gordon Skinner 由于工伤事故留下长期疼痛后遗症 © CBC

新斯科舍省人权委员会星期四裁决说，根据加拿大的法律，药用大麻需要医生的处方，因此不属于医疗保险公司不予报销的药品范围；Gordon Skinner的医疗保险项目必须全额报销他购买治疗用大麻的费用。

不过新斯科舍省人权委员会认为，Canadian Elevator Industry Welfare Trust Plan 拒绝为Gordon Skinner报销其购买药用大麻的费用虽然属于歧视，但却不是直接和故意的歧视行为。

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药用大麻维权组织认为，新斯科舍省人权委员会的这一裁决会在加拿大全国产生影响；上人权委员会打官司是解决雇主和健康保险公司拒绝报销药用大麻问题的一个有效途径。

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