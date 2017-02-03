当我们说“真正的加拿大人”时，我们在说什么？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 3 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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要符合什么样的标准才能算是“真正的加拿大人”？掌握加拿大的官方语言英语或法语当然很重要，但是最近的一项大型民调显示，除了语言能力外，加拿大人非常看重的一个标准是“认同加拿大习俗与传统”。如果换成时下更常见的一个说法，这大概就是“加拿大价值观”了。

不过主持民意调查的美国皮尤研究中心在问卷中用的是“习俗与传统”。这项民调规模很大，受访者多达一万多人，来自14个国家，除了欧美国家和澳大利亚以外，亚洲国家只有一个日本，所以我们无法从民调结果中得知中国人会如何给“真正的中国人”下定义。

皮尤民调涉及的十四个国家
加拿大，美国，澳大利亚，日本，英国，法国，德国，西班牙，意大利，瑞典，荷兰，波兰，希腊，匈牙利。

加拿大人对“习俗与传统”的重视超过美国和大部分欧洲国家

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54%的加拿大人对“认同我们的习俗和传统非常重要”这一栏给出肯定回答。这个比例超出大部分国家，名列第四，仅次于匈牙利，希腊和波兰。在这一项里比例最高的匈牙利为68%。在十四个国家中最不重视习俗与传统的是德国和瑞典，都没有超过三分之一。

语言是大家几乎一致认同的一个“真正的我们中的一员”的定义。有意思的是，加拿大人在这一项里和意大利人并列倒数第一。排在前三名的荷兰，匈牙利和英国均超过80%。另外两个英语国家，美国和澳大利亚，分别是70%和69%。

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不过以各国受访人对语言的重视程度，倒数第一的比例也有59%。因此可以说，超过半数的加拿大人认为“真正的加拿大人”必须掌握一种官方语言和认同加拿大习俗与传统。

当然，问卷调查有其局限性。例如，《多伦多星报》记者Jennifer Yang指出，这项民调没有明确定义什么是“习俗与传统”。另外，加拿大北方三地区的人没有参加这项民调。

移民可以放心了：出生地并不那么重要

加拿大不愧是世界上最大的移民国家之一，只有21%的人认为出生在加拿大才是真正的加拿大人。这个比例在加拿大年轻人中更低，仅有13%。

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除年龄以外，政治立场和教育程度也造成明显的区别：立场偏右的人有24%认为出生在加拿大非常重要，立场偏左的有16%。中学教育程度或以下的人有33%，甚至超过老年组加拿大人（28%），但是教育程度超出中学毕业的加拿大人仅有12%这样想，比左派组还要低。

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猜一猜，哪个国家的人最看重出生地呢？

是日本。半数日本人认为出生在日本非常重要。但即使是日本人，年龄和教育程度的不同也造成了差别。

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宗教：大部分加拿大人认为不是基督教徒并不要紧

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这里的基督教包括新教，天主教和东正教。只有15%的加拿大人认为“身为基督教徒对做一个真正的加拿大人非常重要”。这个比例在十三个国家（这一项把日本排除在外了）里排名居中。最重视宗教的是希腊人（64%），最不重视的是瑞典，仅有7%。

相关链接

皮尤研究中心报告：What it Takes to Truly Be “One of Us”

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