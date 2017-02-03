有报道称加拿大哈德逊湾公司在竞购梅西百货

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星期五（2月3日）有报道说，加拿大百货连锁公司哈德逊湾 Hudson’s Bay 在竞购美国百货连锁店梅西 Macy，消息出来后，两个百货公司的股价均出现上涨。

Hudson’s Bay 的股价在多伦多证券交易所一度涨到10.62加元，后回落至10.45，与周四收盘相比，涨幅超过4%。

Macy 的股价在纽约证券交易所交易价达到 33.34 美元，上涨超过 8%。

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“华尔街日报”引用一位未透露姓名人士的消息称，两家公司之间的谈判尚处于初期阶段。

Hudson’s Bay 的公司通讯总监 Tiffany Bourré 在至CBC的电子邮件中说，我们不对传言或推测发表任何评论。

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加拿大大百货连锁公司 Hudson’s Bay 成立于1670年，近年来连连出手收购，已经收购了高端百货连锁 Saks Fifth Avenue，德国连锁 Galeria Kaufhof。

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2016年1月初，Hudson’s Bay 还收购了 Gilt，这是一个迎合千禧一代购物者特征的网上零售商。

（RCI with CBC）

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