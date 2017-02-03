曾经饱受欺凌：魁北克城清真寺枪击案凶嫌是长期校园霸凌的受害者

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27岁的魁北克大学生比索奈特（Alexandre Bisonnette）是魁北克城清真寺枪击案的唯一凶嫌。据当时在场的人说，他在行凶时沉默而有条不紊，把子弹打完后退出，重新装弹后回来继续射击。他完全不理会周围的反应，还特意找到受伤的人补枪。目击者现在谈到他的冷血时仍然充满恐惧。

但是CBC的调查记者也从比索奈特的几个高中同学那里了解到，他因为内向、不合群，高中三年“没有一天不被欺负”。残忍而长期的霸凌使他更加封闭自己。唯一接纳他的是网上的极右团体。他在那里找到了归属感，同时越来越仇视移民、穆斯林和女权主义者。

此前曾有报道说，比索奈酷爱打猎，因此善用枪。和那些被欺负了以后转头拿更弱的人出气的人类似，他也没有去找过去的同学报仇。

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CBC电视台《Fifth Estate》星期五（2月3日）加东时间晚9点播出关于魁北克城清真寺枪击案详情及凶嫌过往的调查报道。

（RCI with CBC）

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