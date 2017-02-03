对参议员的肥差没兴趣：曼尼托巴省教授拒绝特鲁多的参议员提名

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加拿大总理特鲁多为曼尼托巴省的空缺参议员席位提名该省的精神病学教授哈维.乔其诺夫（Harvey Chochinov），但是被后者婉拒。加拿大枢密院的一份声明说，基于个人、家庭和学术原因，乔其诺夫教授遗憾地告知总理他无法接受提名。

乔其诺夫是加拿大的保守疗法领域的顶尖学者。他在去年秋天被提名时曾经表示，他为此感到荣幸，并希望能够在“为曼尼托巴省人服务”的同时兼顾学术研究。但是显然他在经过几个月的考虑之后改变了主意。目前另外获得提名的八人已经在参议院就职。

乔其诺夫是安乐死的公开反对者。过去曾经受前总理哈珀委托帮助联邦政府回应加拿大最高法院的有关判决。

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（RCI with CBC）

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