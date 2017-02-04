停止将不健康食品和饮料的广告对准孩子

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加拿大儿童和青少年正遭到电影、游戏、应用程序和社交媒体上的食品和饮料广告的狂轰滥炸。心脏和中风基金会在一份新报告中称，需要制止这种现象。根据这个团体本周公布的2017年加拿大人健康报告，孩子和青少年在网上看到的食品和饮料广告中有超过90%都高盐、高脂肪或高糖。

心脏和中风基金会的研究委员会称，加拿大儿童在他们最喜欢的10个网站中，每年可以看到2500万条这样的广告。

使这一问题更为复杂的是广告游戏，也就是孩子们在玩电子游戏时看到的或明或暗的广告。这种广告比传统电视节目中的广告更无处不在。

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鉴于市场营销对儿童的喜好和选择、他们的家庭关系及其健康的影响，该团体呼吁强烈限制针对儿童和青少年的食品和饮料商业营销。

2016年9月，参议员提出了一项法案，禁止对13岁以下的孩子进行这种市场营销。心脏和中风基金会希望能立即通过这项法律。

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死磨硬缠

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儿童肥胖基金会主席，不列颠哥伦比亚省儿童医生Tom Warshawski表示，食品行业的营销在家庭成员间造成冲突，最终，父母总是经不住孩子的死磨硬缠。食品行业了解这一点，他们利用这一点，为了自己的利润在家庭成员中制造分裂。

Warshawski医生和心脏与重分基金会共同呼吁立法保护儿童，并在父母教育儿童健康习惯时支持父母。

儿童和青少年接触的食品广告有许多是关于垃圾食品的。 © Heart and Stroke Foundation

魁省在这方面的经验

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魁北克省是这方面的典范。2011年的研究显示，该省1980年实施的对13以下孩子的商业广告禁令导致与安大略省相比，魁北克省人购买快餐的可能性要小13%。

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对6到11岁的儿童来说，魁北克省这个年龄段儿童的肥胖率是最低的，而这些孩子消耗的水果和蔬菜是最多的。

Warshawski医生给父母的主要建议是认识到垃圾食品和饮料造成的这种威胁，然后坚决将其从饮食中剔除出去。

“根据你在儿童和青年时养成的习惯，如果你40岁时肥胖，平均而言，你的生命将减少6年。这和一天抽一包烟的影响是一样的。因此，这个问题很严重，需要马上处理。

为了帮助儿童，心脏和中风基金会提出了以下建议：

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*限制儿童的屏幕时间

*吃健康平衡的饮食，吃各种天然和经最低处理的食物。

*少吃经处理和预包装的食物和含糖饮料。

*尽可能在家里烹调肉类

*让儿童和青少年参与烹调肉类。

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RCI with CBC

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