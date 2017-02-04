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天然不一定等于安全：绿茶提取物可能损害肝脏

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 4 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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各种“绿茶精华”减肥药在市场上很受欢迎。在加拿大，它们是被联邦卫生部批准的“安全有效”的天然药品，在许多商店和药店里都能买到。但是一项调查显示，绿茶提取物可能会损害肝脏。目前加拿大卫生部已经开始重新进行评估。

CBC电视节目《市场天地》的记者在专业医学杂志上找到了60多起发生在世界各地的与绿茶提取物有关的肝功能衰竭病例。至少有两名患者的死亡和他们服用绿茶精华片剂有“部分关联”。

《市场天地》（Marketplace）关于绿茶提取物的调查已在星期五（2月3日）晚上播出, 可在CBC网上观看

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体重过重是现代人的大问题，每年无数加拿大人的减肥渴望造就了一个价值3亿零4百万美元的相关产品市场。加拿大药店里销售的减肥药有不少含有绿茶提取物。这些药品声称能够加快脂肪燃烧，促进脂肪氧化，并短期提高新陈代谢率。这些都是想减肥的人梦寐以求的效果。

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喝茶无害，但是高浓度的儿茶酚损害一部分人的肝脏

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绿茶所含的儿茶酚有抗氧化的功能。但是胃肠病专家赫伯特.伯恩可夫斯基说，高浓度的儿茶酚会损害一部分人的肝脏。它为什么不是对所有人的肝脏都发生同样的作用，目前医学界尚无解释。

至少，伯恩可夫斯基可以肯定，摄入大量的绿茶提取物对肝不好。

在接受记者采访的人当中有新斯科舍省的乔瑟琳.斯图沃特女士。她的母亲几年前因器官移植后的并发症去世。但是医生怀疑引起感染的是她为减肥吃的绿茶精华减肥药。另一个17岁的女孩为了在毕业舞会前减掉几磅体重吃同类减肥药，结果住进了医院。

实际上，医学界早就注意到肝功能受损和绿茶提取物之间的联系。2003年，法国和西班牙为此禁止销售一种名叫Exolise的绿茶提取物制品。

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虽然天然药物在许多人印象中比西药安全，但实际上，天然药品或保健品不需要经过临床试验就能获得加拿大卫生部的许可证。

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加拿大卫生部认为肝功能因绿茶提取物受损属于少见病例，但是该部门还是要求生产厂家在产品包装上提醒使用者“如有肝功能障碍或出现腹痛、尿液色深或黄疸等肝病症状，服用前需征求医生意见”。预计卫生部将于今年三月发布关于绿茶提取物的安全评估报告。

减肥的有效性缺乏证据

目前的医学研究无法证明绿茶提取物确实对减肥有效。但是它的受欢迎是有原因的。安大略省医生肖恩.华顿说，其实不光是减肥药，什么病只要没找到特别有效的治疗方法，市场上一定会充斥假药。有人希望找到答案，就有人会说答案在此，为你提供虚假的希望。

（RCI with CBC）

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