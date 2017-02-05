周末网络广播（2017年2月5日）

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周末网络广播（2017年2月5日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期日 5 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，我是方华，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 并对您感兴趣的事情发表评论和看法，我们的电子信箱是：China@rcinet.ca, 欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca.

在今天的节目里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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© Twitter

第一篇报道讲的是“双特”会晤的问题

加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普可能很快举行会晤。消息一出，加拿大朝野各界有提建议的，有为他捏一把汗的。因为特朗普的几项行政命令在美国国内引起的争议正在扩大到国外。墨西哥总统一怒之下取消美国之行，英国首相对特朗普的访英邀请已有160万英国人签名反对。在加拿大，刚刚复会的众议院星期二晚上将举行紧急会议，就特朗普的禁止中东七国公民入境的命令对加拿大的影响进行辩论。吴薇报道

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© CBC / Murray Brewster

第二篇报道讲的是加拿大空军战机换代问题

天和：加拿大政府去年秋天首次宣布购买18架超级大黄蜂战机。现在，特鲁多政府已开始就购买这些战斗机与华盛顿谈判。加拿大的这一措施是为了缓解加拿大空军老迈的CF-18型战机所承受的压力而采取的临时解决方法。为了购买这些战机、以及在这些飞机服役期间的维护工作，加拿大纳税人将为此承担50亿到70亿加元的费用。天和报道

© DAVID MAXWELL/AFP/Getty Image

第三篇报道讲的是为啥有人不愿意退休享福

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吴薇：在一般人的印象里，向往退休，主要是向往退休生活带来的闲暇：终于可以去南方过冬了，或是终于可以去圆学绘画的梦了。如果到了退休年龄却还在工作，那一定是经济拮据的缘故。但是最近的一份研究报告显示，越来越多的加拿大人退休是为了在另一个职业里重新开始。而且他们中有相当一部分人这样做并不是因为缺钱。吴薇报道

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© Instagram

第四篇报道讲的是一加拿大导演潜水失踪的事情

天和：罗勃•斯图尔特是一名影片制作人和海洋动物保护人士，为他赢得巨大声誉的他2006年的第一部作品《鲨鱼水域》，这部纪录片审视了全球捕杀鲨鱼的情况及其对海洋生态系统的影响。影片在世界各地的电影节上获得了40多项奖项。他的第二部作品就是纪录片《革命》，在全球电影节上获得了19个奖项。但现在，加拿大广播公司报道说，这位著名的影片制作人和保护人士星期二在佛罗里达海岸边潜水时失踪。天和报道

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听，祝您鸡年吉祥顺利！

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