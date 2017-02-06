小小芬太尼药片能要人命

小小芬太尼药片能要人命
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千万别碰！女毒贩现身说法芬太尼

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 6 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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芬太尼在加拿大主要城市正在成为让警方和公共健康当局非常头疼的问题，每天都有加拿大人死于芬太尼毒品过量。

年轻姑娘成毒贩

年轻姑娘Vixen既卖芬太尼自己也是瘾君子

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年轻姑娘Vixen既卖芬太尼自己也是瘾君子 © CBC

加拿大广播公司记者麦康奈尔Rick McConnell 和 斯蒂文森Scott Stevenson报道说，要想知道毒品芬太尼有多毒、多么危险、一旦染上要戒掉有多难，在这方面有发言权的人恐怕要属年轻姑娘Vixen了。

说Vixen有发言权是因为她既是销售芬太尼的毒品贩子、也是每天都要吸食芬太尼的瘾君子。为了保护其隐私，Vixen并不是她的真名；加拿大广播公司在视频中也只有她的背影、而且改变了其声音。

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芬太尼一试就上瘾

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Vixen说她参与毒品买卖来自家传，她父母就是贩卖芬太尼等毒品的毒贩；她一开始只是在街头贩卖芬太尼毒品，还告诫自己千万别沾上；但后来看到有人倾家荡产也要买芬太尼去过瘾，甚至把自己身上唯一值钱的东西手机拿来换取一片芬太尼药片，她想看看芬太尼到底为什么那么吸引人；结果尝试了一次之后发现芬太尼比以前她吸食过的海洛因毒品都爽多了、还便宜，这让她很快也成了芬太尼瘾君子，那时她17岁。

向Vixen购买芬太尼毒品的人来自社会各个阶层、从事什么职业的都有，比如说警察、律师、记者；Vixen说自己一天要吸食12片芬太尼药片，花比买其他毒品少的钱就能让自己爽的腾云驾雾，这成了唯一让她感兴趣的东西。

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Vixen说她从17岁开始吸食芬太尼至今已经三年，现在一天不吸食芬太尼就手心出冷汗、浑身难受；从去年1月到今年1月份的12个月中她已经26次芬太尼过量需要抢救，好几次差点就死了，到现在为止她没有死于芬太尼过量实在是奇迹。

像Vixen这样明知芬太尼危险却还一次又一次的过量吸食芬太尼的情况并不让专家们吃惊。阿尔伯塔省埃德蒙顿市救助青少年中心的负责人博奈特Doug Bennett说，芬太尼毒品实在是太厉害了，让人一沾就上瘾，上了瘾就很难戒掉。

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18岁的巴赫尔Bahl是吸食冰毒的瘾君子，他说不少吸食冰毒的人也迷上了芬太尼，结果是光靠冰毒或芬太尼已不能满足他们追求更强烈刺激的需要，他们会把冰毒和芬太尼混合在一起使用，这使得他们毒品过量的危险性大大提高。

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沾上芬太尼会连自己的灵魂都不要

沾上芬太尼会连自己的灵魂都不要 © CBC

别信自己的自制力

在埃德蒙顿行医的心理医生肖洛克Christopher Shorrock指出，没有人开始吸毒时会想把自己变成瘾君子，总会自我安慰说自己只是尝试一次，一定会浅尝辄止、不会上瘾；但结局却总是上了瘾、成了瘾君子。

Vixen今年20岁了，她对那些想尝试一下毒品的少男少女说，前往别试；如果你拿自己的生命不当回事，干脆从High Level Bridge高桥上跳下去自杀也别尝试芬太尼毒品，因为芬太尼一定会让你失去工作、失去家庭、失去伴侣、失去你所有的一切。

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Vixen说她清楚记得，一次在室外零下40摄氏度的北极寒流天气中，一位没钱买芬太尼的男子脱下身上的御寒外套用来换一片芬太尼药片；为了得到一片芬太尼药片可以出卖任何东西，芬太尼真是一种让人连灵魂都会出卖的毒药。

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