许多不治之症患者希望能够在医生帮助下安乐死

许多不治之症患者希望能够在医生帮助下安乐死
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越来越多的加拿大人前往瑞士安乐死

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 6 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在加拿大联邦议会通过安乐死合法的法案之后，加拿大人前往瑞士需求医生帮助下安乐死的人数不但没有减少、反而有所增加。

加拿大2016年生效的安乐死法案有种种限制

加拿大2016年生效的安乐死法案有种种限制 © Chris Kreussling

加拿大广播公司记者 Kathleen Harris报道说，根据瑞士帮助病人实现安乐死愿望的组织Dignitas的统计数字，2016年有131位加拿大人在瑞士医生的帮助下安乐死，这是过去5年最多的一年。

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这些加拿大人中的一位女性是Monique Hamel，她来瑞士安乐死是由于根据加拿大自由党政府推出的安乐死法案她不符合条件，因为她虽然患有绝症、在过去二十年遭受着精神和肉体的折磨，但她的死亡并不是近期会发生的事情。

Monique Hamel安乐死后留下一封两页纸的信批评政客们在制定安乐死法案时眼里只有选票、心里没有同情心；结果是制定出的所谓安乐死合法的法案迫使她不得不花2万加元到万里之外的瑞士、在异国他乡结束自己的生命。

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根据加拿大自由党政府制定、并在2016年6月17日生效的安乐死法律，只有那些患有严重的不治之症或或严重残疾、并且会在可预见的将来死亡、有正常心理判断能力的成年人才能申请在医生的帮助下安乐死。

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BC省居民Julia Lamb上法庭要求修改安乐死法律

BC省居民Julia Lamb上法庭要求修改安乐死法律 © CBC

加拿大尊严死亡组织Dying with Dignity Canada的负责人Shanaaz Gokool认为，自由党政府推出的安乐死法律并不符合加拿大最高法院做出的禁止安乐死属于违宪的裁决，因为该法律把一大部分人排除在合法安乐死范围之外，这迫使不少加拿大人不得不到瑞士去寻求安乐死。

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