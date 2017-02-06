今年超级碗创了至少3个历史记录

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星期日晚上举行的美国橄榄球决赛、也就是超级碗果然不负众望，呈现了一场超级水平的尖峰对决。

美联社记者Barry Wilner报道说，在上半场结束时新英格兰Patriots队以25分这样的大比分落后，后半场Patriots队顽强追赶，终于在第四局的最后一刻把比分追平，并在加时赛中率先得分，击败亚特兰大Falcons队、赢得了这第51届超级碗决赛冠军。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 超级碗决赛期间播放的广告向来是吸睛利器 © Squarespace/YouTube

今年的超级碗决赛至少创造了三个美国橄榄球决赛的历史第一。

首先，超级碗决赛第一次出现4局比赛结束后比分相等、需要靠加时赛来定胜负的情况。

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第二，Patriots队总教练Bill Belichick成为第一个赢得5届超级碗决赛冠军的教练。

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穿白色球衣的Tom Brady和对手四分卫Matt Ryan © Al Bello/Getty Images

第三，Patriots队Tom Brady成为赢得5届超级碗决赛冠军的唯一一个四分卫。

除了这次超级碗的冠军队在大比分落后的情况下后来居上、反败为胜让人津津乐道之外，Patriots队四分卫Tom Brady在比赛结束后回到更衣室发现自己的球衣不翼而飞，也成了另一个热点话题。

因为自己参加决赛的球衣丢失而有些沮丧的Tom Brady自嘲的说，可能用不了多久他参加超级碗决赛的球衣就会现身eBay出售。

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RCI with AP、 CBC

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