Photo Credit: Submitted by Diana Kim

加拿大卡尔加里市的第一个韩裔家庭

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 6 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Chang Young Kim 是加拿大卡尔加里市的一位韩裔，曾经是阿尔伯塔大学 (University of Alberta) 的物理学教授，今年1月30日，他在卡尔加里去世，葬礼于上周六举行。

据信，Chang Young Kim 一家，是卡尔加里市的第一个韩国移民家庭。

韩国-美国-加拿大

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加拿大广播公司的David Bell 报道说，Chang  Young  Kim 在50年代末期离开韩国，去美国西雅图读博士学位，获得博士学位后，他先是在美国阿拉斯加的大学工作，1965年接到加拿大阿尔伯塔大学的聘请，带全家迁到卡尔加里市，一直在阿尔伯塔大学任物理教授，工作到1992年退休。

当时，Kim一家是卡尔加里的第一个韩裔家庭。

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热心帮助移民

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加拿大广播公司的报道说，Kim 会说好几种语言，除了母语韩语外，还会说流利的日语和英语，后来又学了德语。

在卡尔加里，Chang Young Kim 不仅仅是位大学教授，还是一位非常热心帮助其他移民的人，但是，他从来不炫耀自己。

报道说，据他的女儿 Diana 讲，他们的家后来在某种形式上就成了韩国移民的社区中心，

她告诉加拿大广播公司，对于新到的韩国移民来说，他们的家给他们带来了安全感，可以在这里说自己的第一语言，能吃到正宗的韩国菜，当时还没有亚洲食品超市，父母对北美的食物进行了不少“改良”，添加了大蒜粉、辣椒粉等佐料。

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谦虚而自豪

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Diana 还说，尽管父亲有博士学位，而且是大学教授，但他为人很谦虚，是个既谦卑又有自豪感的人，非常愿意帮助别人，但从来没有觉得有必要对外炫耀。

另外，父亲也非常重视教育，Diana 说，家里有4个子女，哥哥是老大，哥哥曾经一度不想去上大学，是父亲坚持要他去上的。

她还说，自己的奶奶一直在韩国，那个时代的妇女能识字的很少，但父亲通过各种途径，教会了奶奶阅读，所以，每次奶奶都能看懂父亲的来信。

与孩子们在一起

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Diana还表示，父亲曾经说，一生中最美妙的时刻，是抚养孩子成长的时候，他总是喜欢和孩子们一起玩耍，由于他是一个科学家，所以他喜欢观察孩子，观察孩子们在不同的情况下如何反应。

成了新移民的“耳朵和嘴”

加拿大广播公司报道说，许多新移民来到加拿大后，面临的最大障碍就是语言问题，Chang Young Kim的英语好，因此常常主动为不懂英语的移民进行翻译，帮助他们解决法律上的问题，财务上的问题。

他的好朋友 Jay-Sol Yang  在 2014年出了一本有关移民经历的书 （The Promised Land Canaan ），里面有一章专门写的是 Chang Young Kim。

书中写道：对于那些说不出英语的人来说，金博士就成了他们的“嘴”，对于那些听不懂英语的人来说，金博士就成了他们的 “耳朵”。

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（RCI with David Bell /CBC）

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文章分类: 人物移民与难民

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