视频：看加拿大魁省一男子如何钓上15 公斤大鱼

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David Gagnon Larivière 是加拿大魁北克省西北部 Rouyn-Noranda 市的一位居民，练习冰钓已经有几年的时间，上个星期六 （2月4日），他有了一个“巨大”收获。

加拿大广播公司法语部报道说， 上周六，David Gagnon Larivière 在当地的一个湖上凿洞冰钓，结果捕获了一条重32磅（15公斤）、长47英寸的梭子鱼 (brochet/pike)，这是他至今为止钓上的最大一条鱼。

David Gagnon Larivière 把冰钓的视频放到社交媒体上发布，立即引起了不少回应。

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把鱼放回水里

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不过，David Gagnon Larivière 钓鱼是出于个人爱好，他已经把这条大鱼放回了湖中，而且决定不对外透露该湖泊的名字，以保护那里的环境。

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他说，我捕到了这条美丽的大鱼，拍了照片，然后又把它放回水里。这是一条健康的母鱼，以后肯定能产下很多后代。

（RCI avec Radio Canada）

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