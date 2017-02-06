中文是爱好，数学是热爱：采访2016年汉语桥比赛冠军安德烈

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 6 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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21岁的安德烈.兹罗切夫斯基从小大概就是许多父母口中的“别人家的孩子”。一般人如果不想做功课或做家务，多半会去网上转转。而安德烈拖延时间的活动是“学一两个中文单词。”

他在16岁生日那天开始学中文。“因为是自己的爱好，所以兴趣更大”。他在蒙特利尔的孔子学院上了一年课，然后开始自学。和别的自学者一样，他也会利用网上的视频，也会听歌。不过，问到他喜欢哪个歌手，他却说听歌不是为了听那首歌好不好听，而是为了听里面有什么词他不懂。

他11岁就在国际数学比赛中获得冠军，智力无疑是学霸级的，而他的用功也超过一般人。学了五年中文之后，他获得了2016年“汉语桥世界大学生中文比赛”冠军。别人向他取经，他用健身举例说，你要是羡慕别人的胸肌、腹肌漂亮，就要天天练习。学汉语也是一样的。要利用一切机会练习。如果上完课就丢在脑后等下一次上课再捡起来，效果就会像去健身房锻炼以后就去吃麦当劳一样。

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他的标准的四声就是用心练习的结果。他四岁随父母从俄国移民到加拿大，小小年纪已经观察到说话带口音会受到本地人的歧视。所以既然要学中文，他就决心要把四声练到标准。虽然和中国人说话四声不准对方也听的懂。“但是他们会笑我。我不喜欢被人家笑的感觉。”

如果有意去中国发展，获得“汉语桥”冠军是个好机会。他笑着说，这个奖让他“小有名气”，甚至有一档综艺节目的导演请他参加。但是他却觉得那不是他想要过的生活。“我要回到我的自然状态，就是继续学数学，做数学研究。”

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安德烈正在上麦吉尔大学数学系四年级，明年开始上研究生。他计划在三年内念完博士学位。至于在那以后，他表示，他的工作一定会和数学有关，但不一定会和中文有关。因为中文只是他的爱好，就像一个人的篮球打得很好，却不一定非要进NBA一样。

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安德烈接受本台采访：

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